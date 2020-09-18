Онлайн-проверка водительского удостоверения: МВД запустило новый сервис

Главный сервисный центр МВД запустил электронный сервис — «Проверка водительского удостоверения».

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Главный сервисный центр МВД разработал и запустил на сайте… новый электронный сервис — «Проверка водительского удостоверения». Это даст возможность заинтересованным учреждениям и каждому гражданину по серии и номеру водительского удостоверения самостоятельно проверить, выдавался ли документ, а также увидеть все открытые категории», — говорится в сообщении.

По словам первого заместителя Главного сервисного центра МВД Юрия Смольянинова, этот сервис будет полезен для представителей других государств, которым необходимо проверить информацию о выдаче водительского удостоверения в Украине.

«В частности, представителям Румынии, Польши, Венгрии, Германии, Италии — при обмене украинского водительского удостоверения на национальные», — сказал Юрий Смольянинов.

Сообщается, что для удобства пользования сервисом за пределами страны создано англоязычную версию. Можно переключить интерфейс в необходимый языковой режим.

«Функция легка в использовании. Достаточно лишь ввести серию (три буквы) и шестизначный номер удостоверения водителя в соответствующие поля. Если такие данные есть в Едином государственном реестре МВД, на экране появится вся информация, указанная на бланке удостоверения, кроме личных данных. Сервис предоставляет возможность проверять удостоверения водителя, выданные после 2013 года», — указано в сообщении.

Отмечается, что также этот сервис будет полезен для бизнеса, поскольку можно будет самостоятельно проверить силу водительского удостоверения и открытые категории при найме сотрудников на работу или при сдаче автомобиля в аренду.

Также сообщается, что на сайте работает аналогичный функционал проверки свидетельства о регистрации транспортного средства.