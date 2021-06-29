Особенности сноса аварийных зданий

Работы по сносу зданий аварийного типа необходимо проводить только при участии опытной строительной бригады. Мероприятие это достаточно рискованное, элементы постройки находятся в нестабильном положении, подвергая опасности всех, кто находится в ней и рядом с ней, — отмечают специалисты компании ГК «Демонтажбуддор» — https://www.demontazh.top/demontazh-kirpichnogo-doma/. Они рассказывают как происходит процесс сноса здания.

На фото — процесс сноса аварийного дома в Киеве работниками ГК «Демонтажбуддор»

С чего начать демонтаж зданий

Аварийное здание, находящееся на балансе какого-либо предприятия, необходимо вначале снять с баланса и оформить сам факт сноса здания. На проведение данных работ потребуется оформить некоторые документы, согласовать мероприятие с архитектурным бюро и другими инстанциями. Вся суть в том, что будут затронуты средства коммуникации, возможно, ближайшие постройки, деревья и прочее государственное имущество.

Для частных домовладельцев процедура демонтажа более простая, — отмечают эксперты компании. Достаточно пригласить специальную бригаду, провести снос, затем оформить соответствующие бумаги. Лицензию на снос дома должна иметь сама компания, а не домовладелец.

Как происходит демонтаж аварийного здания

Подробный план работы разрабатывает бригадир команды. На месте он оценивает само здание и возможности его демонтажа. Далее необходимо определить, вручную будет происходить демонтаж или при помощи спецтехники. Если вокруг здания находится большая территория и не мешают деревья или системы коммуникации, то разобрать здание можно при помощи манипулятора или других автоматических средств.

В процессе работы следует:

выкосить всю траву, подготовить участок для складирования мусора;

перекрыть воду и обесточить участок от электричества;

снять оставшиеся стекла и оконные рамы;

вынести мебель;

срезать старые трубы, электропроводку;

снять двери и оконные рамы;

разобрать кровлю;

начать разбор стен.

После завершения всех работ, строительный мусор складывают в мешки и вывозят на свалку. Участок расчищают от мелких частичек, щепок, гвоздей и т.д. и разглаживают граблями.

Стоимость сноса

Стоимость проекта оценивается по следующим критериям:

площадь аварийного здания;

материал, из которого оно построено;

толщина стен.

Также принимается в расчет количество вывозимого мусора, которое входит в услуги работы самосвала. Если среди элементов дома имеются ценные материалы, например, металлолом или оцинкованные металлические листы, они могут пойти в качестве частичной оплаты за услуги.

Если необходимо использование тяжелой спецтехники, это также учитывается на месте. Эксперты рекомендуют выбирать компанию, которая уже имеет целый парк собственной техники, поэтому домовладельцу не придется искать и нанимать ее самостоятельно, переплачивая за посредничество.

Работа по сносы аварийного помещения требует ровно такого же серьезного подхода, как и его возведение. Профессионалы должны, выполнять эту работу с соблюдением всех мер безопасности, заключают специалисты компании.