Пенсії по інвалідності: яких підвищень чекати українцям у наступному році

У 2024 році в Україні буде підвищення прожиткового мінімуму. Відповідно, згідно з ухваленим Держбюджетом-2024, наступного року планується збільшення мінімальної пенсії по інвалідності.

Тому, з 1 січня 2024 року пенсія по інвалідності збільшиться на 268 гривні і буде становити – 2 361 гривню.

Нагадаємо, що виплати по інвалідності надаються особам, які втратили працездатність, внаслідок набуття каліцтва та тим, хто мав такий стан здоров’я з дитинства. Кошти отримують і доглядачі цих громадян.