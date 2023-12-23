Пенсії по інвалідності: яких підвищень чекати українцям у наступному році
У 2024 році в Україні буде підвищення прожиткового мінімуму. Відповідно, згідно з ухваленим Держбюджетом-2024, наступного року планується збільшення мінімальної пенсії по інвалідності.
Якими будуть пенсії у 2024 році
У 2024 році пенсія людей з інвалідністю, у залежності від групи, становитиме:
- I група – 2361 гривня – 100% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- II група – 1888,8 гривні – 80% прожиткового мінімуму;
- III група – 1416,6 гривні – 60% прожиткового мінімуму.
Яку пенсію отримуватимуть діти з інвалідністю
Для дітей з інвалідністю розмір пенсії також виросте, проте це залежатиме від групи та віку дитини.
У випадку, якщо дитина має підгрупу А – отримуватиме 200% від визначеного для цього віку прожиткового мінімуму:
- молодше 6 років, підгрупа А – 5163 гривень;
- від 6 до 18 років, підгрупа А – 6392 гривень.
З іншими групами надбавки складатимуть 50% від визначеного за їхнім віком прожиткового мінімуму:
- молодше 6 років – отримуватимуть 1281,5 гривні;
- від 6 до 18 років – отримуватимуть 1598 гривень.
Якою буде допомога по догляду за особами з інвалідністю
Додатково держава забезпечує фінансову підтримку тим, хто піклується про осіб з інвалідністю з дитинства. Потрібно зауважити, що сума цих доплат також залежить від визначеної підгрупи. Відтак, з 2024 року виплата становитиме:
- якщо особа віднесена до підгрупи А – 200% від прожиткового мінімуму, тобто 4 722 гривні;
- підгрупа Б – 100% від прожиткового мінімуму – 2 361 гривня.