Перефарбування автомобіля: МВС нагадує про важливий нюанс
Українцям нагадали, що після зміни кольору, авто потребує обов’язкового проходження процедури перереєстрації оновленого автомобіля в одному із сервісних центрів МВС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
Автовласник або довірена особа може звернутися до будь-якого сервісного центру, незалежно від місця проживання або реєстрації, з такими документами:
- паспорт;
- ідентифікаційний номер;
- довіреність на уповноважену особу (за необхідності);
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Важливо, якщо на автомобіль нанесено два і більше кольорів, то основним кольором транспортного засобу вважається той, який займає понад 50% видимої частини кузова.
Для вантажних авто це колір кабіни.
Зауважимо, що при реєстрації автомобіля у графі “колір” вписують лише такі: чорний, синій, зелений, бежевий, червоний, фіолетовий, оранжевий, жовтий, білий, коричневий, сірий.