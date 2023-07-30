Перетин кордону на авто. Які документи необхідно мати при собі

Чимало українців вирушають за кордон на власних автомобілях. Однак для виїзду необхідно мати певні документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабмін.

Варто зауважити, що для кожної країни є окремі правила в’їзду на автомобілі. Однак при перетині кордону України при собі варто мати не тільки посвідчення водія.

Окрім цього необхідно:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформлене на ім’я водія або пасажира;

розпізнавальний знак України на авто (UA), розміщення якого не є обов’язковим за наявності позначення UA на номерному знаку;

дійсний договір міжнародного страхування “Зелена карта”.

Зауважимо, що на автомобілі має бути державний номерний знак, що містить латинські літери, тому, що індивідуальний номерний знак діє тільки на території України.

Водій, що не є власником авто повинен мати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон.

Про умови кожної країни можна прочитати тут.