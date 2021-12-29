Гид покупателя: брендовая мужская одежда и капсульный гардероб

Брендовая одежда сейчас очень популярна среди молодежи столичного региона. Восемь из десяти молодых людей, опрошенных маркетологами мультибрендового магазина Ostriv, который поставляет только брендовую одежду и обувь, ответили что им больше всего нравятся бренды Hansen, Rains, Goldwin, Hollister, Barbour и другие популярные на Западе, но не широко представленные в украинских ТЦ, ориентированных в основном на масс маркет.

Брендовые мужские пальто, плащи и куртки https://ostriv.ua/ru/muzhchinam/verhnyaya-odezhda/palto-plaschi-muzhchinam/, самые популярные покупки в осенне-зимний период, — отмечают представители магазина.

Вечная классика

Мужская мода меняется, но есть мужская одежда, имеющая вневременной характер. В неё стоит вложиться, потому что она станет прекрасной базой для любого гардероба. Идеально скроенные пальто и куртки, брюки и элегантный костюм, классические рубашки — это лишь некоторые примеры. Можете комбинировать такие элементы с различными аксессуарами, создавая более или менее формальные комплекты.

Это важно, тем более что все меньше и меньше рабочих мест требует строгой официальной одежды. Во многих из них можно сочетать деловой образ с повседневным стилем. Так называемый стиль smart casual, то есть спортивная элегантность. Это своеобразное сочетание элегантности и спортивной легкости. На практике это означает, что легко можно сочетать джинсы с пиджаком или рубашкой с пальто. Классические брюки чинос можно носить с рубашкой-поло и свитером и т.д.

Качественная мужская одежда

Выбирая мужскую одежду, эксперты компании рекомендуют руководствоваться не только комфортом, но и ее качеством. Брендовая мужская одежда — это, как правило, одежда из безупречных и натуральных тканей, таких как хлопок, лен, вискоза или шерсть.

К такой одежде стоит внимательно присмотреться, ведь такая она будет выглядеть лучше своих более дешевых вариантов и не так быстро портится, как вещи из акрила и других подобных материалов. Правильно подобранная ткань позволит коже дышать, движения не будут ограничены, а тепловой комфорт сохранится. Каждый может убедиться, что комфорт — это не только чисто спортивная одежда.

В оффлайн и интернет-магазинах нет недостатка в рекламных кампаниях, сезонных распродажах и других возможностях купить брендовую одежду дешевле первоначальной стоимости. Мужская мода меняется не так быстро, что дает возможность комбинировать элементы из разных коллекций и сезонов, стоит только обратиться к предметам, относящимся к классике и отличающимся высоким качеством.

Капсульный гардероб

Крайне модным решением, продвигаемым стилистами, является так называемый капсульный гардероб. Это концепция создания образа из небольшого количества вещей, которые хорошо сочетаются. Он понравился приверженцам минимализма, поскольку позволяет создать стройный и гармоничный гардероб для любого случая.

Как создать капсульный гардероб? Специалисты советуют делать ставку на универсальные предметы одежды, которые хорошо сочетаются со многими вещами. Можете вдохновиться определенной коллекцией в определенном магазине. Для простоты использования также можете использовать определенный диапазон цветов, например оттенки белого, серого и черного или цвета земли. Однако это не значит, что стилизация должна быть скучной. Каждый может легко разбавить такие приглушенные цвета с помощью яркого рисунка или аксессуара.

Разумные решения о покупке позволят создать очень оригинальные и уместные стилизации с помощью нескольких брендовых вещей, не тратя слишком много денег и не накапливая слишком много вещей в гардеробе. Это одновременно экономичное и экологичное решение, — резюмируют эксперты из Ostriv.