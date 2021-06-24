Перші температурні рекорди літа у столиці побиті

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 23 червня у Києві середньодобова температура повітря становила +27,0°С.

Про це йдеться в повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Таким чином стовпчик термометра повторив рекордне значення температури для цього дня у 1954 році.

Максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до +33,7°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6°С.

Метеорологічні попередження по території України

24-25 червня в західних, північних, східних, Вінницькій та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 25 червня у західних областях вдень грози, місцями град, шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це йдеться в повідомленні

Українського гідрометеорологічного центру.

УК

…