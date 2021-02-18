Петро Порошенко став власником телеканала «Прямий»

П’ятий Президент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко купив телеканал “Прямий” у Володимира Макеєнка.

Про це він повідомив в ефірі “Прямого” під час під час телемарафону “Сьома річниця Революції Гідності”.

“Вчора я мав вечерю з послом однієї з країн “Великої сімки”. І в мене зірвався телефон, він став червоним. З усіх джерел – 19 числа проти пана Макеєнка будуть запроваджені санкції, канал буде закритий “Прямий”. Я отримав 18 повідомлень, частину з яких я показав послу. Я не отримав жодного спростування. Навпаки, плани, що це готується. Свого часу, півтора року тому, я обіцяв, що я докладу максимум зусиль для того, щоб не дозволити це.

Чому я переконаний, що можлива спроба Зеленського прийняти санкції проти “Прямого” і його власника Макеєнка? Тому що і Зеленський, і його Єрмак вважають, що саме в каналах проблема і канали їм заважають жити… Я з жахом дивлюся, як швидко цей молодий хлопець перетворився в Януковича. І звичайно, що я не можу залишатися без відповідної реакції”, – повідомив Порошенко.

Він наголосив, що оточення Зеленського вважає, що опозиційні проукраїнські канали “заважають їм жити”.

“Сьогодні вранці мені подзвони Макеєнко. Сказав, що нам треба докладати спільних зусиль по захисту каналу. Сказав, що єдина його вина, що він декілька років докладав зусиль, щоб підтримувати, забезпечувати, фінансувати і захищати канал. Але зараз він потребує допомоги. Дві години тому ми підписали угоду, я заплатив гроші, великі гроші, які могли піти на благодійність – і дві години тому в державному реєстрі кінцевий бенефіціарний власник прямого каналу є “Prime Assets Capital”, структура яка на 100 відсотків належить Порошенку Петру Олексійовичу”, – повідомив лідер «ЄС».

“Володимире Олександровичу, завтра на РНБО ви можете запровадити санкції проти “терориста” Порошенка!” – звернувся він до чинного глави держави. // “Прямий”