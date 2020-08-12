Столична прокуратура оскаржує рішення про скасування містобудівних обмежень в історичному ареалі міста на Печерську

Прокуратурою міста Києва оскаржено в апеляційному порядку рішення окружного адміністративного суду міста Києва, яким скасовано положення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки в межах історичного ареалу міста Києва.

Встановлено, що земельна ділянка по вул. Євгена Коновальця у Печерському районі міста Києва, на якій компанія забудовник планує звести житлово-адміністративний комплекс, знаходиться в межах центральної планувальної зони міста та історичного ареалу столиці із обмеженням гранично допустимої висоти об’єкта будівництва.

Не погоджуючись із цим, компанія забудовник звернулася до окружного адміністративного суду міста Києва із позовом про скасування обмежень, які стосуються отримання відповідних погоджень спеціального уповноваженого органу охорони культурної спадщини.

Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов забудовника.

Прокуратурою міста Києва з метою захисту інтересів держави у сфері захисту культурної спадщини оскаржено вказане рішення суду шляхом внесення апеляційної скарги до Шостого апеляційного адміністративного суду.

Прес-служба прокуратури міста Києва