Під крики «Ганьба!» Рада поповнилася організатором сепаратистського референдуму
Колишній мер Добропілля Андрій Аксьонов, у якого нібито є паспорт Російської Федерації, офіційно склав присягу народного депутата України.
Однак присягу йому довелося приносити з ложі для гостей, оскільки трибуну Ради заблокували нардепи «Євросолідарності», «Голосу» та позафракційний депутат Гео Лерос.
Парламентарії освистали Аксьонова та скандували: «Ганьба!» під час його виступу. У той же час, нардепи ОПЗЖ вітали Аксьонова і тиснули йому руку.
Віце-спікерка парламенту Олена Кондратюк зробила публічний запит до Служби безпеки, щоб вони дали відповідь, чи є у Аксьонова російський паспорт.
«Дозвольте мені теж сказати від президії Верховної Ради. Це дійсно дуже контрверсійне питання — прийняття присяги нардепом Аксьоновим… Я прошу врахувати це як публічний запит до голови Служби безпеки про те, чи дійсно володіє пан Аксьонов паспортом іншої країни», — сказала вона.
Корндратюк пообіцяла поінформувати про відповідь СБУ.
Нагадаємо, Аксьонов виграв довибори у Верховну Раду в одномандатному окрузі №50 у Донецькій області. Він має отримає мандат Руслана Требушкіна, який за підсумками місцевих виборів у жовтні став мером Покровська.
Аксьонов раніше двічі обирався Новодонецьким селищним головою у 2008 році та 2010 році, а з 2015 року двічі вигравав вибори мера Добропілля.
Новоспеченому нардепу закидають проведення сепаратистського «референдуму» у 2014 році, наявність російського паспорта та «лікування» на території окупованого Криму, образу проукраїнських активістів і неповагу до загиблих воїнів АТО. Також проти нього відкрито кримінальну справу. Докладніше читайте в матеріалі «Нардеп з паспортом РФ: кого обрали в парламент на Донеччині». // LB.ua