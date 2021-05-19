Під крики «Ганьба!» Рада поповнилася організатором сепаратистського референдуму

Колишній мер Добропілля Андрій Аксьонов, у якого нібито є паспорт Російської Федерації, офіційно склав присягу народного депутата України.

Однак присягу йому довелося приносити з ложі для гостей, оскільки трибуну Ради заблокували нардепи «Євросолідарності», «Голосу» та позафракційний депутат Гео Лерос.

Парламентарії освистали Аксьонова та скандували: «Ганьба!» під час його виступу. У той же час, нардепи ОПЗЖ вітали Аксьонова і тиснули йому руку.

Віце-спікерка парламенту Олена Кондратюк зробила публічний запит до Служби безпеки, щоб вони дали відповідь, чи є у Аксьонова російський паспорт.

«Дозвольте мені теж сказати від президії Верховної Ради. Це дійсно дуже контрверсійне питання — прийняття присяги нардепом Аксьоновим… Я прошу врахувати це як публічний запит до голови Служби безпеки про те, чи дійсно володіє пан Аксьонов паспортом іншої країни», — сказала вона.

Корндратюк пообіцяла поінформувати про відповідь СБУ.