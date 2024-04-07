Початок тиждня в Україні буде без опадів, удень до +23°

В Україні у понеділок, 8 квітня, опадів не очікується, вдень повітря прогріється до +23°. Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«Невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 18-23°», – зазначають синоптики.

У Києві та Київській області у понеділок спостерігатиметься невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у столиці вночі 8-10° тепла, вдень 21-23°, у регіоні буде вночі 5-10°, вдень 18-23°.

В Укргідрометцентрі попереджають, що 8 квітня у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, а на високогір’ї східної частини Закарпатської області очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

У наступні два дні, 9-10 квітня, синоптики опадів також не прогнозуть. В Україні спостерігатиметься мінлива хмарність, вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура становитиме вночі 6-11°, вдень 20-25°.

У Києві та області в ці дні очікується мінлива хмарність. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура у столиці становитиме вночі близько 10°, вдень 23-25°, у регіоні буде вночі 6-11°, вдень 20-25°.

За прогнозом синоптиків, опадів в Україні не буде і 11-12 квітня. Температура становитиме вночі 9-15°, 12 квітня у західних та північних областях 5-11°; вдень 18-24°, у західних, північних, 12 квітня і в центральних областях 13-19°.

У столиці та Київській області в ці дні опадів не прогнозують. Температура у Києві становитиме вночі 11 квітня 12-14°, 12 квітня 8-10°; вдень 15-17°. У регіоні прогнозують уночі 11 квітня 9-14°, 12 квітня 6-11°; вдень 14-19°.