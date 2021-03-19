Что такое FED-тест и о чем расскажет анализ крови на пищевую непереносимость
Тест на пищевую непереносимость, или FED-тест – представляет собой исследование реакции человека на различные виды продуктов. Полученный результат тестирования отобразит, как усваиваются в организме определенные вещества, — рассказывают специалисты киевского Института Клинической Медицины.
Анализ представляет собой исследование реакции человека на различные виды продуктов. Полученный результат тестирования отобразит, как усваиваются в организме определенные вещества, — отмечают эксперты.
Показания к проведению фед-теста
Не все продукты одинаково усваиваются у разных людей. Не всегда причиной неусвоения веществ является аллергия. Очень часто негативной реакцией организма является индивидуальная пищевая непереносимость. Если человек употребляет продукты, которые не способны усваиваться в его организме, они не принесут ему пользу, а навредят.
Результаты, которые покажет Fed test, могут быть использованы для:
- определения аллергенов или продуктов, вызванных индивидуальной реакцией;
- оздоровления и укрепления организма, подъема жизненных сил;
- нормализации процессов, протекающих в организме, гормонального фона и иммунитета;
- восстановления благоприятного самочувствия при болезнях аутоиммунного характера;
- ведения здорового образа жизни, похудения или регулирования веса.
Также врач может назначить пройти исследование по другим показаниям. Гемокод информативен при различных заболеваниях и состояниях, требующих корректировки питания.
Как выглядит результат – 4 списка
Анализ крови на непереносимость продуктов позволяет определить пищевые категории, помеченные цветами:
- Красный – содержит продукты, которые ваш организм не может усваивать. Их употребление может вызвать серьезные нарушения.
- Оранжевый – список отображает то, что вам не рекомендуется есть. Реакция на них менее негативная, но все же возможна.
- Желтый – категория продуктов, которые не вызывают особую реакцию, но и не принесут пользу.
- Зеленый – перечень рекомендуемых пищевых веществ, хорошо усваиваемых в вашем организме.
С учетом прайм теста создается индивидуальный сбалансированный рацион, состоящий из продуктов зеленого бланка. Анализ позволит выделить рекомендуемые вещества и дозы, необходимые для насыщения организма.
Внедрение в рацион расписанной схемы питания и соблюдение данного режима на протяжении полугода позволит восстановить работу ЖКТ и других систем органов. Изменения можно проанализировать, повторно сдав FED-тест.
Для подростков с признаками гормонального сбоя в комплексе с прайм тестом часто назначаются анализы на гормоны. В Киеве пройти исследование можно в различных медцентрах. Подробнее данную информацию можно изучить в обзорной статье про гормональный сбой у подростков.
Какие противопоказания к проведению анализа
Проведение теста на индивидуальную непереносимость противопоказано в следующем случае:
- ВИЧ-инфекция или другие инфекционные болезни: туберкулез, сифилис, малярия, ревматизм;
- доброкачественные и злокачественные заболевания крови;
- прием препаратов: антигистаминных, антидепрессантов, кортикостероидов, антикоагулянтов.
Эксперты советуют обязательно сообщать врачу на первичной консультации о принимаемых пациентом препаратах.
Как проводится тест и что для этого нужно
Цена на Fed test в Киеве составляет в среднем 4200 гривен. В эту сумму входит полный комплекс исследований на различные виды продуктов. Среди них будут выделены усваиваемые или те, которые плохо усваиваются вашим организмом.
Анализ на непереносимость продуктов выполняется поэтапно:
- Вам предложат посетить врача, который проведет осмотр, соберет анамнез и заполнит опросник, сопровождающий тестирование.
- Проводится исследование строго натощак в будние дни.
- Забор крови и ее исследование проводится в лаборатории.
- Результаты могут быть готовы уже через 3-7 рабочих дней.
- Итог теста будет иметь вид буклета, в котором подробно будут расписаны списки продуктов по классификации, представленной выше.
- После получения результатов исследования необходимо повторно обратиться к доктору, который даст рекомендации по схеме питания и даст назначения.