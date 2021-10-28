Почему от старой радиотехники нужно избавляться

Что вы делаете со старой бытовой техникой? Большинство из нас складывают устаревшие электроприборы на чердаки, в сараи, подвалы, выставляют на лестничные площадки. «Как только освобожусь, сдам куда-нибудь» — так думают почти все. Но в череде повседневных забот мы забываем о принятом решении. В итоге старая техника занимает драгоценное место.

Почему от старой техники нужно избавляться

Для успешной жизни экономисты рекомендуют следовать правилу: «собственность должна приносить прибыль». Когда ненужные вещи просто занимают место, прибыли нет. Более того, полезная площадь пропадает впустую.

Не стоит забывать и о вреде для здоровья. В старой бытовой технике часто содержится олово и другие элементы, которые при длительном хранении могут испаряться. Так зачем хранить дома то, чем вы не будете пользоваться и что может принести вред?

Куда сдать старую бытовую техники

Cамые популярные способы утилизации старой электроники:

Выкинуть на свалку. Подарить. Самостоятельно продать другим людям. Сдать в ломбард. Сдать в специализированные пункты приема. Продать на запчасти.

Выкинуть на свалку проще всего, но прибыли вам это не принесет. Нельзя забывать и про экологию. Старый холодильник или телевизор вывезут на мусорку. Здесь химические элементы будут попадать в почву, а с грунтовыми водами они вполне могут попасть в водоем, из которого происходит городской водозабор.

Подарить старый телевизор нуждающейся семье – это благородно. Но если он вышел из строя?

Продать самостоятельно другим людям технику б/у можно, особенно если у вас много свободного времени. Будьте готовы к визитам посторонних людей, среди которых могут оказаться и воры, которые ищут жертву.

Сдать в ломбард можно только относительно новую технику. Старый советский холодильник или приемник никто не возьмет.

Некоторые магазины, специализирующиеся на продаже бытовой техники, открывают бесплатные пункты утилизации старых электроприборов. Если вы сдадите сюда старый приемник, можете быть уверены в том, что он не попадет на городскую свалку, а будет утилизирован по правилам. Но заработка вам это не принесет. Наоборот, придется потратиться на доставку старого оборудования до пункта приемки.

А вот продать на запчасти технику, потерявшую свою актуальность на рынке, вполне можно.

Почему старую технику стоит сдать на запчасти

Бытовая электротехника быстро теряет актуальность. К примеру, телефоны или телевизоры, которые лет 5-7 тому назад были в тренде, сегодня никого не заинтересуют. О более древней технике и говорить не стоит.

Вот почему электроприборы, которые не старше 5 лет, можно попробовать продать через сайт объявлений или ломбард. Более старая техника пойдет только на запчасти.

Особенно востребована старая советская электротехника, произведенная до 1989 года. В те времена автоматизация производства была на низком уровне, брак был нормой. Чтобы максимально повысить качество электродеталей, в их состав добавлялись драгоценные металлы: золото, серебро, платина.

К сожалению, самостоятельно извлечь эти драгметаллы не получится, необходимо специальное оборудование. Так что если у вас остались магнитофоны, ламповые телевизоры, которые изготовлены до 1989 года, их лучше продать.

Где сдать электротехнику б/у на запчасти

Не спешите продавать старые электроприборы на ближайшем радиорынке. Там стоят перекупщики, которые приобретают платы по бросовой цене.

Наиболее выгодное предложение сделают на специализированных сайтах. На них можно продать лампы от старых телевизоров, старые печатные платы с деталями и прочий радиотехнический хлам.

Крупные скупщики радиолома часто работают через интернет — помогают оценить детали по фото, принимают их с пересылкой почтой и дают цены даже лучше, чем на местном рынке. Если вы решились навести порядок у себя в закромах, знайте, ваши находки могут принести даже доход.