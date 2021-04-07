Гид покупателя: какой механизм трансформации дивана лучше и надежнее?

В большинстве случаев раскладной диван служит не только местом отдыха перед телевизором или в гостиной, но и в качестве спального места для одного из членов семьи. Многие наверняка знают, что при таких задачах лучше выбирать модель с встроенным ортопедическим матрасом. Но также крайне важно подобрать наиболее удобный механизм трансформации, ведь от него зачастую зависит не только удобство складывания и раскладывания дивана, но и особенности поверхности спального места, — отмечают специалисты компании «E-matras».

Книжка

Один из самых распространенных механизмов – книжка. Такой диван-кровать https://e-matras.ua/mebli/divanu-kreslo/filter/divankrovat-0-0-309-1 раскладывается путем откидывания спинки назад. Это достаточно просто, если за спинкой предусмотрено свободное место. Но если мебель стоит вплотную к стене, чтобы разложить ее, придется каждый раз отодвигать, а это не самая простая задача для ребенка или хрупкой девушки, потому им стоит подобрать что-то другое.

Еврокнижка

С такой системой справится даже ребенок. Чтобы разложить диван, необходимо выдвинуть сидение вперед, а в свободное пространство положить подушки от спинки. Зачастую сидение отъезжает вперед на роликах или колесиках, потому к процессу нужно прикладывать минимум усилий. Также этот вариант считается достаточно надежным, даже если ролики выйдут из строя – их легко заменить на любые другие, подходящие по диаметру.

Тик-так

Систему также называют шагающей еврокнижкой или пантографом, пумой. Диван также раскладывает вперед и опусканием подушек спинки, но в этом случае у нас под сидением не колесики, а специальный механизм на газлифтах, который сначала приподнимает переднюю часть, затем ставит ее на пол.

Система достаточно надежна и подходит для ежедневного использования, однако обязательно проверьте, какие именно усилия нужно применять для раскладывания. Так как диваны на газлифтах раскладываются легко, но, если там более простой пружинный механизм – ребенку это сделать может быть сложно. Еще один плюс отсутствия колесиков – вы не будете царапать пол или сминать ковер перед мебелью.

Клик-кляк

Получил свое название благодаря характерным звукам во время использования. Чтобы разложить мебель, необходимо поднять сидение до характерного звука, затем опустить – спинка опустится автоматически. Такая модификация имеет свои преимущества и недостатки. Среди плюсов:

возможность получить ровную поверхность для сна;

целых 3 положения дивана для отдыха – сидя, лежа, полулежа;

наличие просторной ниши для белья.

Система достаточно проста и надежна в использовании, но может потребовать усилий, потому подойдет взрослым крепким людям.

Французская или американская раскладушка

Прежде чем разложить такой диван, с него необходимо снять все декоративные подушки. Затем изнутри вынимается спальное место, которое состоит из трех частей и раскладывается вперед на поочередно раскрывающиеся опоры. Есть как дешевые модели с тоненьким матрасом, так и более дорогие с ламельным основанием, ортопедическими латами. Первый годится лишь в качестве гостевого варианта, так как недолговечен при интенсивной эксплуатации и не обеспечивает удобства во время сна. Ламели и ортопедическое основание подойдут для ежедневного использования. Одним из достоинств такой модели также считаются компактные размеры в сложенном виде.

«Если вас полностью устраивает механизм дивана, но поверхность спального места недостаточно комфорта для сна – это можно исправить. Есть специальные тонкие матрасы топперы, которые имеют доступную стоимость, компактно складываются для дневного хранения и отлично выравнивают поверхность спального места из нескольких частей.» — заключают эксперты компании.