Як відновити повністю відсутні зуби: що вибрати вініри, коронки або мости?

Вініри, коронки або мости, – що вибрати? Усе залежить від клінічного випадку. Вініри – це мікропротези, які виконують, в основному, естетичну функцію. Коронки служать для відновлення анатомії зруйнованих зубів. Мости ж потрібні, щоб відновити повністю відсутні зуби.

Детальніше про кожен з ортопедичних виробів та їхні особливості розповідають фахівці-ортопеди.

Вініри

Вініри – тонкі пластинки з кераміки або керамокомпозиту, які встановлюють тільки на передній (фронтальний) бік зуба, що видно під час посмішки. Вініри виконують естетичну функцію і відновлюють красу посмішки в разі невеликих сколів, тріщин, флюорозу або потемніння емалі.

Крім того, вініри встановлюють саме у фронтальному відділі – у так званій зоні посмішки. До неї входять різці, ікла та премоляри. Це по 10 передніх зубів для кожної щелепи. Через фронтальне розташування, пластинки не зачіпають жувальну частину зуба і не призначені для далеких (жувальних) відділів щелепи, через значні навантаження.

Вінір лише приховує недосконалості та дрібні пошкодження. Він прикрашає посмішку, робить її ідеальною. Але не відновлює сильно пошкоджені одиниці.

Коронки

Коронки (https://familydent.ua/koronky-na-zuby/) встановлюють на будь-які зуби в будь-яких відділах щелепи. Вони покривають весь зуб повністю, тому ці ортопедичні конструкції застосовуються в різних клінічних випадках і для різних цілей. Коронку встановлюють, коли зуб сильно зруйнований і саме за медичними показаннями. Коронка повертає насамперед функціональну роль зуба. Вона захищає відновлені стінки зуба, являючи собою анатомічно точну копію коронкової частини, яка фіксується на власний зуб спеціальним адгезивним стоматологічним цементом.

Вибір пацієнта на користь коронки або вініра, як правило, залежить не тільки від бажання, а й від клінічних показань. На повністю здоровий зуб з виключно естетичними дефектами коронку не поставлять. Як і на зруйнований, постраждалий від карієсу жувальний зуб не встановлять вінір. Однак, якщо одного зуба немає, а бічні від втрати одиниці частково зруйновані, доцільно обирати мостоподібні протези.

Обидва вироби – і вінір, і коронка – незнімні. За ними не потрібен спеціальний догляд. Термін служби для них залежить від експлуатації та матеріалу виготовлення.

Композитні вініри служать до 5 років.

Керамічні вініри – від 15 років.

Суцільнокерамічні коронки – від 15 років.

Металокерамічні коронки – від 7-10 років.

Цирконієві коронки – від 15-20 років.

Мостовидні протези

Мостоподібні протези, також відомі, як «мости», заміщають відсутні. Вони являють собою єдину монолітну конструкцію з декількох коронок. Як мінімум дві з цих коронок – опорні, – фіксуються на своїх зубах. А між ними розташовуються імітації коронкової частини, які займають місце втрачених зубів. Зазвичай протяжність «мостів» для зубів становить від трьох до чотирьох одиниць. Довші конструкції застосовувати небажано, оскільки вони швидко ламаються і шкодять опорним зубам.

Поставити мостоподібний протез поверх вініра неможливо. У разі пошкодження зуба, або при вирішенні використовувати його як опорний для моста, тонку пластинку доведеться зняти.

Якщо у вас стоїть мостоподібний протез (https://familydent.ua/mostopodibni-protezy/), це не є протипоказанням до встановлення вінірів. При цьому абсолютно неважливе їхнє місце розташування одне відносно одного. Якщо вони стоять поруч, то ніяк не можуть заважати один одному. А якщо навпаки, наприклад, одна з конструкцій розташована на нижній щелепі, а інша – на верхній, вони ніяк не загрожують цілісності протиставленого виробу.

Якщо вінір і міст стикаються під час змикання щелеп, переживати абсолютно не варто. Жодна з конструкцій не сколеться, якщо у вас правильний прикус і немає бруксизму. Краще, щоб усі конструкції були зроблені з одного матеріалу. Оскільки кожен матеріал має свої характеристики міцності та візуальні характеристики. І при виборі єдиного, ви отримаєте ідеальний результат, який не відрізнити від натуральних зубів.

Але за неправильного змикання щелеп або неконтрольованих нічних спазмів м’язів (коли люди скриплять зубами уві сні), вінір неодмінно сколеться. З якого б матеріалу не був виготовлений вінір, він все одно залишається тонкою пластинкою, яка не витримає неконтрольованого тиску від масивного мостовидного протеза. Металокерамічна, суцільнокерамічна, цирконієва і металокомпозитна мостоподібна конструкція здатна зламати вінір під час нічних м’язових спазмів.

Якщо вам знайома така проблема, як скрип зубами, є одне просте рішення – нічна каппа, що розмикає. Це знімна пружна пластинка для зубів, як у боксерів. Вона чинить міорелаксуючу дію і не дає зубам стикнутися і пошкодитися, а також захищає ортопедичні конструкції від відколів.

Вініри, коронки та мости застосовують у різних клінічних ситуаціях. Вони не є взаємозамінними конструкціями, тому для правильного вибору необхідна консультація фахівця. Тільки після повної діагностики стоматолог зможе прояснити всі нюанси.