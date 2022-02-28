Перелік столичних травмпунктів, що працюють цілодобово

Директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург закликала киян вивчити та зберегти для себе адреси столичних травмпунктів, до яких можна звертатися цілодобово.

«Зважаючи на напружену ситуацію в країні взагалі і, зокрема, в столиці – продовжуємо надавати киянам інформацію, що може статися в нагоді. Бережіть себе, своїх рідних та допомагайте одне одному», – закликала Валентина Гінзбург.

Список травмпунктів

Дорослі

КНП «КМКЛ №1», вул. Харківське шосе, 121. КНП «КМКЛ №4», вул. Солом’янська, 17. КНП «КМКЛ №6», просп. Любомира Гузара, 3. КНП «КМКЛ №7», вул. Котельникова, 95. КНП «КМКЛ №8», вул. Кондратюка, 8. КНП «КМКЛ №12», вул. Підвисоцького, 4-А. КНП «КМКЛШМД», вул. Братиславська, 3. КНП «КДЦ» Голосіївського р-ну, просп. Голосіївський, 59-А. КНП «КДЦ» Деснянського р-ну м. Києва, вул. Драйзера, 19. КНП «КДЦ» Подільського р-ну м. Києва, вул. Мостицька, 9. КНП «КДЦ» Шевченківського р-ну м. Києва, вул. Ризька, 1. КНП «КДЦ» Шевченківського р-ну м. Києва, вул. Б. Хмельницького, 37.

Дитячі

КНП «КМДКЛ №2», вул. А. Навої, 3. Охматдит, вул. Чорновола, 28/1.

Офіційний портал Києва