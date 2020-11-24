В Украине хотят создать «инспекцию по коммуналке»: за что готовят штраф в ₴51 тысячу

Нардепы нашли пробелы — или в законах, или в ваших карманах. Зарегистрировано два законопроекта — №4403 и №4404, на этот раз к наполеоновским планам и вдохновению «Слуг народа» присоединились ОПЗЖ и Батькивщина.

Подробнее об этих законопроектах рассказали в телеграм-канале Адвокат права.

Основное по №4403 — создание-возврат Государственной жилищно-коммунальной инспекции, будет осуществлять государственный контроль в таких сферах, как обращение с отходами; водоснабжение и водоотведение; теплоснабжения; погребение и похоронное дело; благоустройство населенных пунктов; коммунальные услуги.

Основное по №4403 — создание-возврат Государственной жилищно-коммунальной инспекции, будет осуществлять государственный контроль в таких сферах, как обращение с отходами; водоснабжение и водоотведение; теплоснабжения; погребение и похоронное дело; благоустройство населенных пунктов; коммунальные услуги.

Основное по №4404 — ваши любимые штрафы. Законопроект предусматривает внесение изменений в КоАП в части установления ответственности за нарушения в сферах, в которых ГЖКИ будет осуществлять функции государственного контроля. Ключевая идея — внедрение статей, предусматривающих наказание за нарушения в жилищно-коммунальной сфере. Санкции в некоторых статьях касаются не только должностных лиц и предприятий, предоставляющих коммунальные услуги, но и потребителей этих услуг. Так, в КоАП могут появиться следующие статьи и следующие штрафы:

— 82-9. Уклонение от заключения договора о предоставлении услуги по обращению с бытовыми отходами — 30-50 ннмдг (необлагаемых налогом минимумов доходов граждан) для граждан (510-850 грн.) И 50-100 для должностных лиц (850-1700 грн.)

— 154-1. Нарушение порядков и правил подключения / отключения к / от объектов и систем централизованного питьевого водоснабжения и отвода, систем централизованного отопления (теплоснабжения) и снабжения горячей водой — 1000-2000 ннмдг для граждан (17000-34000 грн.) И 2000-3000 для должностных лиц и предпринимателей (34000-51000 грн.)

— 154-2. Нарушение законодательства, стандартов, нормативов, норм, порядков и правил в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения — 50-100 ннмдг для должностных лиц (850-1700 грн.)

— 154-3. Нарушение требований законодательства об уведомлении или предоставление достоверной информации об аварийных ситуациях, о качестве питьевой воды, состояния источников и систем централизованного питьевого водоснабжения и отвода, систем теплоснабжения — 50-100 ннмдг для должностных лиц (850-1700 грн.)

— 154-4. Повреждение систем централизованного питьевого водоснабжения и отведения, теплоснабжения, нарушение правил их эксплуатации и режимов работы, действиях, представляющих угрозу санитарному и эпидемическому благополучию населения — 20-50 ннмдг для граждан (340-850 грн.), 50-100 для должностных лиц (850-1700 грн.)

— 154-5. Нарушение законодательства, порядков, правил, нормативов и норм в сфере жилищно-коммунальных услуг — 50-100 ннмдг для должностных лиц (850-1700 грн.)

— 154-6. Нарушение законодательства, нормативов, норм, порядков и правил в сфере захоронения — 20-50 ннмдг для граждан (340-850 грн.) И 50-100 ннмдг для должностных лиц (850-1700 грн.)

— 188-52. Невыполнение законных требований (предписаний) должностных лиц ГЖКИ и ее территориальных органов:

— Невыполнение законных требований (предписаний) должностных лиц ГЖКИ — 100-200 ннмдг (1700-3400 грн.)

— Недопущение должностных лиц ГЖКИ к объектам жилищно-коммунального хозяйства — 200-300 ннмдг (3400-5100 грн.)

— Невыполнение законных требований (предписаний) инспекторов ГЖКИ, виданных ними при осуществлении государственного контроля — 150-200 ннмдг (2550-3400 грн.)

Также предлагают увеличить размеры штрафов за уже существующие нарушения. Например, штраф за загрязнение воды предлагают увеличить с 51-119 гривен до 850-1700. Вместе с тем, законопроект предусматривает изменения в статьи, которые позволят должностным лицам ГЖКИ составлять протоколы за нарушения, которые находятся в сфере их ответственности, а также в статью 221, которая определяет перечень статей, дела о нарушении которых рассматривают районные суды.

Владимир Бернстайн, Информатор