Виртуальный сервер: почему он может быть полезен не только бизнесу, а и обычному пользователю

Не так давно услуги хостинг-провайдеров были прерогативой бизнес-клиентов. Но в последнее время ситуация существенно изменилась, и теперь обычные люди регулярно становятся клиентами таких компаний. Особенным спросом пользуется аренда VPS (виртуальных выделенных серверов).

Специалисты компании «СитиХост» рассказывают, почему VPS сервер как услуга, пользуется такой популярностью.

Создание виртуального рабочего места через VPS

Некоторые современные рабочие программы даже в случае индивидуального использования одним человеком требуют больших ресурсов от компьютера (например, видеомонтаж или графические редакторы). Если в условиях бизнеса и офиса специалисту могут предоставить мощный ноутбук или ПК, то в домашних условиях это не всегда возможно и сильно бьет по кошельку. Не исключена подобная потребность и для тех, кто перешел на временную или постоянную удаленку, но не имеет в планах покупку мощного устройства.

В такой ситуации виртуальное рабочее пространство на базе VPS — это оптимальный выбор. Перенос рабочих программ и процессов на сервер позволяет выполнять те же сложные и ресурсозатратные процессы с любого устройства, у которого есть выход в интернет. Потребуется исключительно авторизация в системе.

С VPS вас больше не будут беспокоить:

поломки техники;

«глюки» компьютера;

привязанность к месту или технике.

Используя VPS, как компания, так и обычный пользователь, получают удаленный доступ к компьютерным ресурсам из любой точки планеты.

VPS как альтернатива облачному хранению данных

Еще один вариант использования VPS — это хранение и использование файлов в едином пространстве, доступном с любого устройства. Если классические облачные хранилища могут предложить исключительно объемы для хранения файлов, то VPS — это полноценный компьютер.

VPS полезен как в качестве облачного хранилища, так и в качестве мощного инструмента для работы с хранящимися файлами. Дополнительный бонус — виртуальный выделенный сервер выигрывает в дешевизне и доступности для тех, кому требуется ощутимое количество объемов памяти.

VPS, как единый хаб для устройств умного дома

Многие уверены, что установив у себя дома несколько «умных» устройств с датчиками они обеспечили полноценную систему умного дома. Но это далеко не так. Если установленные девайсы не имеют единого центра контроля, управления и аккумуляции данных, это просто отдельные полезные устройства, которые работают сами по себе.

VPS — это идеальный инструмент, который в качестве соединительного узла превращает все домашние устройства в единую экосистему с общими базой данных, узлом управления, инструментами для анализа поступающих показателей, программами для анализа и формирования полезной статистики.

Конечно, можно перепоручить эти функции какому-то старому ноутбуку или ПК, которых не жалко гонять в режиме 24/7, но они точно не дадут того, что предлагает VPS:

Гарантию защиты от физических повреждений, поломок, потерь информации. Высокую надежность системы, которая гарантируется хостинг-провайдером, предлагающим услугу VPS. Возможность легко увеличивать производительность, если ее становится недостаточно.

Накопление данных и их анализ позволят вывести использование умных вещей на принципиально иной уровень. А дополнительным бонусом использования VPS станет возможность установки любых нужных программ для управления и мониторинга.

VPS как инструмент для саморазвития и самореализации

Виртуальный частный сервер может предоставить уникальные возможности и инструменты для:

Разработки сайтов. Создания собственных приложений. Получения опыта в сфере администрирования.

Те, кто посвящает свое время этим сферам, в перспективе получает навыки и шансы на успех в таких востребованных сейчас профессиях, как тестировщик ПО, сисадмин или специалист по компьютерной и сетевой безопасности.

Полученный опыт, в целом, не будет лишним в любом из направлений IT-сферы.

Кроме этого, с помощью виртуального сервера можно запустить независимый блог, интернет-магазин, воплотить любую иную идею, для которой важно наличие сайта. И для этого необязательно иметь много знаний. Потратив от нескольких дней до недели, можно запустить неплохую площадку просто на основе уже готовых шаблонов, поскольку — на его основе можно создать гибкий и универсальный инструмент.