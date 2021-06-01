Почему психологи не работают с родственниками и друзьями?

Этический кодекс психологов не запрещает им вступать в терапевтические отношения с родственниками и друзьями. Однако большинство практикующих специалистов отказывается консультировать близких.

Три причины, из-за которых психологи не консультируют близких

Часто такая категоричность стает причиной недопонимания и даже обид. Ведь потенциальным пациентам кажется, что довериться знакомому гораздо проще, чем чужому человеку. А тот, с кем их связывают какие-никакие отношения – будет больше заинтересован в искоренении проблемы. Но на самом деле все не так просто, многие известные психологи описали десятки негативных факторов подобного взаимодействия. Остановимся на главных.

Эмоциональная вовлеченность

Одна из основных причин, по которым не рекомендуется начинать поиск психолога среди близких и знакомых – эмоциональная вовлеченность специалиста. Во время работы могут вскрыться тяжелые травмы пациента, воспоминания и ситуации, которые тем или иным образом затрагивают и самого психолога. И вместо того, чтобы думать о помощи человеку, ему придется успокаивать самого себя, подавлять интенсивность собственных переживаний. Связь с пациентом влияет не только на ясность ума, но и усиливает страх неудачи. Психолог чувствует повышенную ответственность, что провоцирует боязнь ошибиться.

Предвзятое отношение

Общение в обычной жизни накладывает на нас определенные роли, стереотипы личности. Придя на прием к знакомому, вы воспринимаете его в первую очередь не доктором, а тем, кем знаете во взаимодействии за пределами кабинета:

хорошим соседом;

другом весельчаком;

интеллектуалом;

супругом/супругой.

И так или иначе все его слова и советы будете пропускать через этот фильтр, подвергать сомнениям объективность суждений. А это сильно снижает эффективность терапии. Также сложно будет не выносить лечение за пределы кабинета. Встречаясь в обычной жизни, вы не упустите момента, чтобы спросить профессиональный совет. Как и сам специалист – найти подтверждение своим диагнозам. Это разрушает отношения, приводит к эмоциональному перегоранию. Потому часто психологи, которые проводят длительные сеансы групповой психотерапии, стараются даже не обедать с клиентами, и вообще не контактировать с ними вне сеансов.

Выборочная подача информации

Вопреки распространенному мнению, довериться знакомому вовсе не проще, чем постороннему человеку. Придя на консультацию к родственнику или другу, посетитель обязательно будет думать, о чем стоить рассказывать, а о чем нет. Ведь предоставляемая информация может касаться не только двоих присутствующих, но и их общих знакомых или того хуже – родителей, детей, партнеров. Это мешает провести действительно глубокий анализ и как следует проработать проблему. Также в таких случаях может показаться, что специалист задает слишком личные вопросы, интересуется какими-то моментами из любопытства или собственной выгоды.