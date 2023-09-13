Почему самой распространенной операций на рынке недвижимости является покупка однокомнатной квартиры

Приобретение собственного жилья или его долговременная аренда является первоочередной задачей для молодых семейных пар, начинающих свою семейную жизнь вдали от родителей. Учитывая небольшие доходы молодых людей, только начинающих свою трудовую деятельность, оптимальным решением улучшения их жилищных условий, обычно является приобретение однокомнатной квартиры.

Анализируя объявления по покупке и продаже квартир в Харькове https://obyava.ua/ru/nedvizhimost/prodazha-kvartir/harkov, площадь которых не превышает 30-35 кв. м, можно сделать вывод, что это является распространенной операций на рынке жилой недвижимости, поскольку спрос на такое жилье никогда не уменьшается, в первую очередь благодаря более доступной стоимости однокомнатных квартир по сравнению с другими.

Некоторые из преимуществ покупки небольшой по площади квартиры

Незначительная площадь однокомнатных квартир по сравнению с двух- или трехкомнатными жилыми помещениями позволяет потенциальным покупателям такого жилья существенно сэкономить на финансовых расходах (сэкономленные деньги при желании можно использовать на проведение ремонта в купленной квартире, на покупку мебели или бытовой техники).

Помимо существенной экономии финансовых затрат приобретение однокомнатной квартиры:

является одним из наиболее успешных вариантов финансовой инвестиции – такие квартиры всегда востребованы на рынке жилой недвижимости, их намного легче перепродать с выгодой или сдавать в аренду;

гарантирует достаточно комфортное проживание для одиноких людей, студентов и/или молодых семей пар, не имеющих детей (невзирая на небольшую площадь жилого помещения в однокомнатной квартире всегда можно обустроить личную зону для каждого жильца);

обеспечивает весьма удобные проживания для владельцев такой квартиры, которым нет необходимости затрачивать много времени на поиск нужных вещей и/или на уборку помещения с целью поддержания чистоты и порядка.

Выбор в пользу однокомнатной квартиры

Небольшая площадь однокомнатной квартиры является одновременно недостатком и преимуществом такого жилого помещения, которому при желании и небольших финансовых расходах можно придать лаконичный дизайн, сделать его максимально креативным и/или шокирующим – выбор вариантов зависит только от личных предпочтений владельцев квартиры.

Выбирая однокомнатную квартиру, необходимо учитывать особенности расположенных вблизи объектов социальной инфраструктуры, для одиноких людей пожилого возраста – это в первую очередь поликлиника и аптека, для молодых и креативных людей – торгово-развлекательный комплекс, стадион для занятий спортом или рестораны.

Источник: https://obyava.ua