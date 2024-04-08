Що таке викуп автомобіля за техпаспортом та чим це небезпечно

Власники автомобілів часто хочуть продати свій автомобіль швидко і безпечно без необхідності витрачати час на пошук покупця, оголошення та переговори. Така послуга як автовикуп може бути особливо вигідною для тих, хто шукає швидкий спосіб продати свій автомобіль або тих, хто має старі або пошкоджені автомобілі, які можуть бути складні для продажу приватним шляхом.

Автовикуп – це процес купівлі транспортного засобу, який відбувається за участю компанії, що спеціалізується на викупі автомобілів. Зазвичай такі компанії купують автомобілі власників за готівку або іншими формами оплати, незалежно від стану автомобіля. Після цього вони можуть відновлювати автомобілі та перепродавати їх на ринку вживаних автомобілів або використовувати їх у своєму бізнесі. Популярність автовикупу зростає у зв’язку зі зручністю та швидкістю процесу.

Однак існують деякі нюанси, на які звертають увагу експерти ринку. Наприклад, автовикуп за техпаспортом може бути ризикованим з кількох причин.

Купуючи машину за техпаспортом покупець не має можливості документально перевірити її стан.

Інформація в техпаспорті може бути неповною або недостовірною, покупець може зіткнутися з прихованими проблемами і пошкодженнями машини, які будуть виявлені тільки після покупки.

При купівлі авто за техпаспортом часто його історія обслуговування залишається недоступною для ознайомлення. Невідомо чи були виконані регулярні технічні роботи, чи проводився ремонт агрегатів разом із заміною деталей. Це може вплинути на безпеку і надійність транспортного засобу.

При купівлі автомобіля за техпаспортом покупець не отримує гарантій і захисту з боку продавця. Якщо після покупки виявляться приховані дефекти, покупець не зможе звернутися до продавця за компенсацією. Куплена машина може мати серйозні проблеми з походженням. Без доскональної перевірки правового статусу, покупець може стати власником незаконного або спірного майна.

Загалом викуп авто за техпаспортом не рекомендується через високий ризик отримати транспортний засіб з неперевіреним станом і невідомою історією. Рекомендується проводити покупку через офіційні дилерські центри, перевірені майданчики, за допомогою професійних послуг які забезпечують супровідні гарантії.

В якому вигляді краще приймати гроші під час продажу авто

Під час продажу машини через послугу автовикуп, найбільш безпечним варіантом прийняття грошей є безготівковий переказ на банківський рахунок. Це забезпечує деякі важливі переваги.

Безготівковий переказ грошей є безпечним способом отримання оплати.

Продавець уникає ризику втрати грошей або підробки готівкових банкнот.

Безготівковий переказ створює документальне підтвердження отримання оплати за продану машину. Продавець буде мати запис про транзакцію, який може стати в нагоді для бухгалтерії або в разі виникнення суперечок.

Отримання грошей на банківський рахунок є зручним і швидким способом. Продавець зможе легко розпорядитися отриманими коштами, зняти їх з банківського рахунку, використати для оплати інших витрат.

Однак якщо ви віддаєте перевагу отриманню грошей готівкою, переконайтеся, що угода буде проведена в безпечному місці, наприклад, у банку або в офісі компанії з автовикупу. При отриманні готівки в особливо великих сумах, будьте уважні й обережні, щоб уникнути шахрайства. У будь-якому разі рекомендується обговорити бажаний спосіб отримання оплати з покупцем, щоб він відповідав вашим уподобанням, забезпечуючи безпеку і зручність.

Якщо у вас виникли питання про нюанси під час продажу автомобіля, ви завжди можете отримати безкоштовну консультацію фахівця компанії з автовикупу, де можуть оцінити автомобіль, та надати конкретні рекомендації, а також запропонують послугу термінового викупу авто.

За матеріалами сайту https://autocash.dp.ua/