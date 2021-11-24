Подержанные машины из США, часто покупают водители, которые хотят быть оригинальными

Автомобили в Америке следуют своим собственным правилам. Низкие цены на топливо, широкие дороги без крутых поворотов и много места для парковки позволяют создавать большие автомобили с еще более крупными, но не всегда мощными двигателями V6 или V8. Более важен способ подачи крутящего момента (почти пологая кривая во всем диапазоне скоростей) и отлаженная работа двигателя.

Автомобили, предназначенные для рынка США, обычно имеют большое количество оборудования, которое включает кожаную обивку, круиз-контроль и автоматическую коробку передач. Поэтому украинцы стали часто покупать подержанные авто из США, особенно после печального опыта с «бляхами», часто чтобы выделятся среди засилия корейских и китайских авто.

Вкус подержанной Америки

Американские корпорации пытались выйти на европейский рынок и предлагали лучшие версии своих автомобилей с более жесткой подвеской, более мощными тормозами и дизельными двигателями. Следующим этапом были автомобили, предлагаемые под американским брендом, но на самом деле это была европейская модель, «замаскированная», такая как Cadillac BLS, продаваемый почившей корпорацией Saab. Такое разнообразие гарантирует, что каждый найдет что-то для себя.

Базовый ремонт американских автомобилей может выполнить любой сервис, отмечают специалисты компании Соlumb Trade. В век Интернета найти запчасти не проблема. Базовые запчасти (тормозные диски, колодки, фильтры) доступны даже у оптовиков. Менее часто заменяемые компоненты (например, ступичные подшипники) можно приобрести в специализированных магазинах.

Если в данный момент у них что-то нет на складе, они могут это заказать. Роль автовладельца ограничивается озвучиванием VIN своего авто. Остальную логистику будет выполнять посредник, который благодаря связям сможет импортировать деталь со склада в Европе или Америке — не только новую, но и бывшую в употреблении.

И хотя украинцы часто выбирают для привоза из США знакомые модели КИА, Фольксваген и Тойота, многие хотят получить истинно американскую машину. Специалисты Соlumb Trade рассказывают о самых популярных чистокровных «американцах» и их «болячках».

Шевроле Корвет C4

По-прежнему великолепно выглядящий C4 — единственное поколение Corvette, которое можно получить за относительно разумные деньги. Автомобиль имеет металлический каркас и кузов из ламината. Благодаря такой оригинальной конструкции Corvette весит около 1500 килограммов. На выбор предлагается версия Targa со съемной панелью на крыше (многие автомобили имеют дополнительную стеклянную панель) и классический кабриолет с убирающейся крышей.

Чаще всего владельцы жалуются на проблемы с проводкой и охлаждением. С механической точки зрения Corvette — относительно простой автомобиль, что обеспечивает хорошую доступность запчастей. Самое главное — получить неповрежденный образец.

Кадиллак CTS I

Американский ответ BMW 3 серии или Mercedes C-Class — задний привод и просторный, но не очень привлекательный салон. Спортивная версия CTS-V (5,7 / 6,0 V8, 400 л.с.) была подготовлена ​​для самых требовательных покупателей — даже предлагалась с коробкой передач с прямым переключением передач. На вторичном рынке преобладают более слабые варианты.

Чаще всего владельцы сообщают о проблемах с электроникой и датчиками. Также есть утечки масла из трансмиссии. Кроме того, автомобили с высокими рампами могут «съесть» большое количество масла.

Шевроле Камаро

Новый Camaro получил прозвище самой дешевой механической лошади на рынке. Младшего брата Corvette критиковали за строгий интерьер.

Одна из наиболее частых неисправностей — износ цепи привода ГРМ. Электроника тоже иногда вызывает проблемы. Нет недостатка в машинах и после аварий.

Крайслер ПТ Крузер

Модель, вдохновленная формами автомобилей 1930-х и 1940-х годов, была построена на платформе дешевого Dodge Neon. Спустя годы это хорошая новость — PT Cruiser без сложных технических решений стоит дешево в ремонте. Простая передняя подвеска имеет легко заменяемые пальцы и втулки.

Проводка вызывает больше всего проблем. Краска относительно слабая, уплотнитель лобового стекла иногда пропускает воду в салон, он просторный и интересно оформленный, но умеренно обработанный. Неоспоримым достоинством PT Cruiser является багажный отсек объемом 520 литров, который после складывания задних сидений вырастет до внушительных 2150 литров.

Chrysler Pacifica

Комбинация минивэнов с внедорожниками, произведенными только для американского рынка, опередила свое время. Большинство подержанных автомобилей переоборудованы на сжиженный газ, что значительно снижает эксплуатационные расходы автомобиля, доступного исключительно с бензиновым двигателем V6, который может приводить в действие передние или все четыре колеса.

Рекомендуют топовую версию с четырехлитровым двигателем, у которой есть шестиступенчатый автомат. Обычно он богато оснащен и фактически имеет такой же расход топлива, как и базовая версия 3.5 V6 с четырехступенчатой ​​коробкой передач.

Основная проблема — ржавчина, которая появляется на подрамниках или краях кузова. Владельцы автомобилей также сообщают об ограниченном сроке службы глушителя двигателя и шумах передней подвески. Рывки и стук, сопровождающие переключение передач, указывают на серьезную неисправность трансмиссии.

Форд Мустанг

Трудно поверить, но до 2014 года Ford официально не продавал Mustang в Европе. Однако гибкие импортеры поставляли его на вторичный рынок. Лучший выбор — это мустанг пятого поколения — очень впечатляющий и в то же время относительно дешевый.

Стоит проверить, какую машину вы покупаете. Базовая версия 4.0 V6 не имела АБС или антипробуксовочной системы в базовой комплектации! Слабыми местами автомобиля являются шасси, ступичные подшипники, насос гидроусилителя рулевого управления и пластмассы с легко стирающейся поверхностью.

Додж Калибр

Калибр дешевле внедорожников из Европы и Азии и ничуть не хуже. Массивный кузов хорошо противостоит коррозии. Высокий клиренс свидетельствует о внедорожных характеристиках, а вот полноприводные автомобили мало импортированы из США. Стоит задуматься о покупке дизеля 2.0 CRD.

Бензиновые двигатели — более безопасный выбор. Базовый 1.8i обеспечит достаточную производительность. Не рекомендуем версию 2.0is с коробкой передач CVT — цена ее ремонта может шокировать. У шасси средний срок службы, но вы легко можете получить дешевые неоригинальные детали.

Джип Рэнглер

Мы рекомендуем легендарный автомобиль людям, планирующим поездки в поле. В противном случае покупать строгий и неудобный Wrangler нет смысла. Вы не будете использовать напрямую подключенный передний мост даже на мокром асфальте.

Поколение TJ предлагалось исключительно с бензиновыми двигателями — с большим расходом топлива, но прочными. Перед покупкой желательно проверить состояние осей, шин, тормозов и посмотреть, нет ли на полу ржавчины.

Джип Гранд Чероки

Сочетание роскоши с настоящим внедорожным характером — лучшими являются автомобили с приводом Quadra-Drive II, который имеет редуктор и блокировку переднего и заднего дифференциалов. На вершине линейки — вариант SRT8 — двигатель 6,1 V8 (426 л.с.) обеспечивает разгон до 100 км / ч за пять секунд.

Несмотря на огромные размеры, у джипа среднее место для багажа. Остерегайтесь самых дешевых автомобилей — базовые версии, импортируемые из США, могут иметь только задний привод. Другие «сделки» — после аварий или требуют много дорогостоящего ремонта.

Типичные проблемы включают утечки масла в трансмиссии, зазор передней подвески, шум трансмиссии или растрескивание кожи на сиденьях.