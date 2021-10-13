Погода 14 жовтня: День захисників та захисниць України буде сонячним і теплим

Здається, природа вирішила зробити українцям приємний подарунок до свята!

За даними Sinoptik.ua, 14 жовтня, в День захисників і захисниць України, на всій території країни очікується тепла погода без опадів. Дощі обіцяють лише до ночі, тому вдень можна сміливо вирушати на святкову прогулянку. До речі, радимо хоча б ненадовго заглянути до найближчого ботанічного саду – нині в самому розпалі сезон квітування хризантем.

Найтепліше буде в Донецькій, Луганській і Запорізькій областях – тут, за прогнозом Sinoptik.ua, повітря вдень прогріється до 15–16 °С. На жаль, рівень пожежонебезпеки залишається дуже високим. Рекомендуємо не виїжджати на святкові шашлики до лісу, а вибрати комфортний і безпечний дачний мангал. В інших регіонах буде трохи прохолодніше:

на півдні, в Одесі, Миколаєві і Херсоні, стовпчики термометрів піднімуться до 11–14 °С, опадів не передбачається;

в Центральній і Західній Україні, а також на Закарпатті – до 10–12 °С;

трохи тепліше – в Дніпрі і Кропивницькому – до 13 °С протягом дня.

Мінімальну температуру 14 жовтня обіцяють жителям Сумської, Чернігівської та Волинської областей. У цих регіонах повітря не прогріється вище 8–10 °С, зате, за інформацією Sinoptik.ua, встановиться погода без опадів.

Якщо більшу частину регіонів опади оминуть, то жителям центральних і східних областей, а також киянам радимо не розслаблятися. Вже до вечора дощитиме, обов’язково візьміть із собою парасольки – така погода може затягнутися до ранку. І пам’ятайте, що ночі в Україні вже холодні – від 2–4 °С на заході і до 5–9 °С у решті регіонів. А ось нічні заморозки поки відступили, так що збирання яблук, обліпихи та інших культур на дачі можна ненадовго відкласти.

Свято Покрови Пресвятої Богородиці – справжній рекордсмен за кількістю народних прикмет. Наприклад, наші предки вважали, що 14 жовтня осінь зустрічалася із зимою, і, якщо цього дня йшов сніг, чекали на холодну і довгу негоду з хуртовинами. А якщо на Покрову було тепло і ясно, можна було розраховувати на затяжну теплу осінь без снігу аж до 21 листопада. Втім, прогноз погоди цікавив переважно старше покоління, а ось юні незаміжні дівчата на Покрову просили Богородицю про швидке заміжжя. До речі, кажуть, подібні бажання збуваються і в наші дні. Тому, якщо давно мріяли про весілля, – не проґавте момент!