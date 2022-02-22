Погода на зимових курортах: прохолодно, похмуро, зі сніжком

плюсова температура (+1-4 °С). Загалом погода на цьому тижні буде комфортною, зі слабким

становить лише близько 10 см. Уночі прогнозуються слабкі морози — -2–5 °С, удень — плюсова температура (+1-4 °С). Загалом погода на цьому тижні буде комфортною, зі слабким вітром (не більше 5 м/с) та численними «віконцями» без опадів.

Погода на Драгобраті

Цього тижня на високогірному українському курорті вдень стовпчики термометрів покажуть від 0 °С до -3 °С, уночі можливі помірні морози до -8–9 °С. Вітер переважно слабкий, близько 2 м/с. Погода продовжує бути похмурою, опади очікуються, але не щодня. Іноді падатиме дрібний сніг, тому висота снігового покр и ву все ще зростає і становить тут 270 см. Перші весняні дні, за даними Sinoptik.ua, минуть без опадів.

Сніголавинна обстановка