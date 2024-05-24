Поліцейські закликають пішоходів позначати себе у темряві

Безпека на дорозі є одним з актуальних питань сьогодення, а особливо в періоди відключень електроенергії, що впливає на освітленість довколишнього середовища.

Отже, завжди дбайте про те, щоб бути більш помітними для водіїв і не потрапити під колеса транспортних засобів.

Поліцейські наголошують: у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на помітність пішоходів на дорозі впливає колір одягу. Людина в чорному зовсім непомітна водієві, в синьому або блакитному водій бачить пішохода за 17 метрів, у червоному – за 24 метри, в жовтому – за 37 метрів, у білому – за 55, а в одязі зі світлоповертальними елементами – за 130-150 метрів.

За такої відстані керманич може вчасно знизити швидкість і загальмувати, щоб забезпечити вам безпечний перехід дороги.

Відтак слід забезпечити себе та свої близьких корисними аксесуарами – світловідбиваючими значками, стрічками, наліпками, браслетами тощо.

Зауважимо, що це не лише корисна порада, але й обов’язкова вимога для пішоходів в Україні.

Нагадаємо: відповідно до п.п. 4.4 Правил дорожнього руху, у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи, для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху.

Крім цього, неухильно дотримуйтесь і інших основних правил безпечної поведінки на дорозі, зокрема, переходьте проїжджу частину виключно у встановлених для цього місцях, і лише переконавшись, що це безпечно.

Навчайте цих правил своїх дітей.

Будьте відповідальними та не наражайте на небезпеку себе, рідних, оточення.

Головне управління Національної поліції в Одеській області