Поліцейський офіцер громади – перший помічник для людей у кожній ОТГ

Цьому безпековому проєкту вже шість років. Чимало громад на Одещині долучилися і продовжують долучатися до нього, зокрема у найвіддаленіших куточках регіону.

З появою шерифа у своїй громаді місцеві мешканці почуваються безпечніше.

Перевага цих поліцейських у тому, що вони завжди знаходяться на території обслуговування, знають місцевих мешканців в обличчя, орієнтуються у їхніх проблемах, пов’язаних з безпекою, допомагають їх вирішувати.

Це – перші помічники для дорослих та дітей, які гарантовано нададуть необхідну допомогу чи пораду.

На територіях своїх громад шерифи проводять профілактичну роботу, спрямовану на запобігання вчиненню кримінальних та інших правопорушень, виявляють причини їх скоєння, уживають заходів для їх усунення. Здійснюють своєчасне реагування на повідомлення громадян. Безпосередньо затримують порушників, надають допомогу постраждалим. Вони здійснюють контроль за дотриманням правил дорожнього руху його учасниками. А в умовах війни долучаються до забезпечення безпеки і порядку й на звільнених від російських окупаційних військ територіях, забезпечуючи правопорядок та дотримання прав громадян.

Дякуємо кожному поліцейському офіцеру громади за відданість своїй справі у такий складний для України час та виправдання сподівань людей, які, потребуючи допомоги, звертаються до своїх шерифів.

Зичимо вам міцного здоров’я, невичерпного натхнення, незламної сили духу, високих професійних здобутків, людської вдячності та підтримки.

Відділ комунікації поліції Одещини