Поліція Київщини нагадує про відповідальність за паління трави

Несвідомі вчинки людей мають досить негативний вплив як для навколишнього середовища так і для здоров’я людини: це винищення тварин, земного покриву та шкода для здоров’я людини.

Поліцейські постійно фіксують адміністративні правопорушення за фактами паління трави, сміття чи інших рослинних решток.

Окрім того, під час паління рослинних решток в особливості на території домоволодінь вогонь може вийти за межі вашої території на сусідню, в результаті чого може виникнути масштабна пожежа.

У деяких випадках за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. Згідно зі ст. 245 (Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України покарання передбачає накладення штрафу від п’яти тисяч чотирьохсот до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Поліцейські Бориспільщини з початку весняно-літнього періоду задокументували понад десяток фактів порушення правил благоустрою, передбачених ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Так, встановлено, що мешканець села Нечипорівка Бориспільського району поблизу сільського клубу спалював сміття, чим порушив правила благоустрою.

Також задокументовано, що жителька міста Яготин спалювала сміття прямо на березі річки.

За вказаними фактами працівники відділення поліції № 2 (місто Яготин) Бориспільського районного управління поліції склали протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 152 (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За порушення вказаної норми передбачено накладення штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності — від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також у літній сезон пожежонебезпечний період сягає свого піку. Саме влітку зростає кількість відвідування лісових насаджень населенням, що зумовлює зростання кількості пожеж.

Поліція Київщини закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та відмовитись від спалювання сміття й рослинних залишків, особливо на території лісу. Бережімо природу разом!

Відділ комунікації поліції Київської області