Понад 5 із 10 мільйонів гектарів держземель в Україні приватизували нечесно

На цих мільйонах гектарів провертали численні корупційні схеми.

Про найрозповсюдженіші схеми нечесної приватизації розповів в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

Так, за словами високопосадовця, розпорядником землі був Держкомзем, який згодом перейменували у Держгеокадастр, тобто вивіска змінювалась, а принципи роботи — ні. Так ось, чиновник приймав рішення — кому зараз давати 2 гектари землі, а кому відмовити. Об’єднані територіальні громади або в цілому органи місцевого самоврядування не впливали на цей процес.

Як розповів міністр, в село приїжджали люди, які казали — ми власники землі, та починали її обробляти. При цьому вони показували якісь документи, зокрема витяг з державного реєстру, де зазначалось, що вони безоплатно приватизували землю. Хто ці люди, на якій підставі вони отримали наділи — це було відкрите питання. Ці чиновники постійно змінювались.

Фактично чиновницькі клани формували ці процеси. Ті, хто перебував при владі, одразу приватизовував землю для себе.

— Були «донецькі» при владі — приватизували величезні масиви землі на сході України, «вінницькі» робили те ж саме, але у своїй області, тобто у Центральній України. Кожна зміна влади призводила до того, що ділянки перепродували, — зауважує Роман Лещенко.

Міністр додає, що ця земля знаходилась на правовому титулі ОСГ (земля для ведення особистого селянського господарства). Тобто це були наділи, що не підпадали під дію мораторію: їх можна було вільно купувати, продавати, навіть іноземцям, ставити на баланси юридичних осіб.

Натомість люди, які мали земельні паї, навпаки, підпадали під дію мораторію і фактично не могли розпоряджатись своєю власністю.

Таким чином, спритні чиновники створили умовний офшор і зробили на цьому ринку базар. Вони відчужували землю, торгували нею тощо. Тобто відбувалась повна анархія.

— Фактично у нас утворився квазіринок, на якому одні чиновники, приватизуючи землю, робили ринок, а власники паїв взагалі не могли нічого з нею зробити. Єдине, що їм залишалось — вмерти та передати її у спадщину іншій особі. З цим була повна несправедливість, — зазначає Роман Лещенко.

Водночас високопосадовець наголошує: ми проводимо реформу, щоб показати всі ці схеми, за якими дурили людей та наживались, розповідаючи про любов до рідної матінки-землі. На цих мільйонах гектарів провертали численні корупційні схеми. // Ірина ПОЛІЩУК, «ФАКТИ»