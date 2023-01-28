Гид покупателя: краткое знакомство с прицепами сельскохозяйственного назначения

Прицепы – одна из разновидностей техники специального назначения https://hydromarket.com.ua/g113237833-pritsepy, предназначенная для транспортировки различных категорий продукции. Они активно используются в различных отраслях промышленности, в грузоперевозках, лесозаготовительной отрасли, торговле.

Но больше всего в такой категории техники нуждается сельское хозяйство, отмечают эксперты компании Hydromarket. Особенно актуально это для Украины, где данная отрасль – основа экономической стабильности. Современные фермерские хозяйства, большие аграрные холдинги ежедневно сталкиваются с множеством задач, решение которых требует привлечение техники с прицепами. И это должны быть не устаревшие, а современные, модернизированные, качественные и многофункциональные решения.

На том, какие прицепы для сельскохозяйственной отрасли предлагают современные производители, рассказывают специалисты компании.

Основные разновидности сельскохозяйственных прицепов

Техника, оснащенная прицепами, широко используется в сельскохозяйственной отрасли. С ее помощью осуществляется транспортировка посевного материала и собранного урожая, кормов, животных и многой другой продукции. Прицепами могут агрегатироваться как грузовые автомобили, так и трактора. Условно все модели, которые представлены в данной категории техники можно разделить на 2 отдельные группы:

Универсальные. Преимущественное большинство моделей, представленных в этой категории – самосвального типа. То есть их кузов может подниматься на высоту для выгрузки содержимого. Также предусмотрены здесь борта, которые могут открываться как в одну из сторон, так и в три, что делает разгрузку более удобной в разных условиях. при помощи таких прицепов может осуществляться перевозка зерновых культур, овощей, посадочного материала и пр. широкая область применения и позволила отнести данную технику к категории «универсальных». Специализированные. Это прицепы, оптимизированные под выполнение определенной задачи. Так, в сельском хозяйстве повышенной востребованностью пользуются тюковозы (есть отдельно модели для перевозки тюков и отдельно – рулонов, в том числе с автоматической загрузкой), скотовозы, прицепы для перевозки насыпной соломы, сена и пр.

Аспекты правильно выбора сельскохозяйственных прицепов

Чтобы принять верное решение, необходимо отчетливо понимать с какими сельскохозяйственными работами будет сталкиваться данная техника на практике. Также важно оценить массу грузов, которые будут перевозиться на прицепе.

Исходя из этого параметра подбирается количество осей в технике. Так, одноосные прицепы – маленькие, легкие и маневренные. Ими могут агрегатироваться разные модели тракторов. Но вот их грузоподъемность ограничивается 7 тоннами. Двухосные прицепы уже могут перевозить грузы, массой до 30 тонн, но маневренность здесь уже будет хуже. То есть необходимо будет обладать определенными навыками для работы с ними. Трехосные – тоже маневренная техника, при помощи которой можно будет транспортировать десятки тонн продукции, в том числе и на достаточно дальние расстояния.

Сегодня подобрать подходящий для определенных работ прицеп как по функциональности, так и по цене можно даже через Интернет. Наряду с сельскохозяйственными, в каталогах дистрибьюторов такой техники представлены модели и для других областей применения. т Эксперты компании Hydromarket, рекомендуют выбирать технику качество которой подтверждено сертификатами соответствия.