Біле вино і морепродукти — одне з найсмачніших поєднань. Морепродукти досить універсальні, існує не тільки широкий асортимент видів, але і готувати їх можна різними способами. Можна смажити їх на грилі, запікати, навіть їсти сирим. Також можна додати різноманітні соуси, що зробить смак страви ще більш виразним.

Єдине, що робить ідеальною страву з морепродуктів, це поєднання її з бокалом вина (хоча вид на океан теж був би доречним).

Білі вина залишаються класичним варіантом до страви, але не єдиним. Велика кількість червоних вин також добре поєднується з різноманітними стравами з морепродуктів. Експерти з компанії Vitis Group дають кілька швидких порад про те, як правильно обрати напій, а також приклади смачних поєднань.

Поради щодо поєднання вин з морепродуктами

При поєднанні вина та морепродуктів має значення тип риби чи молюсків та те, як ви їх готуєте. Структура та приправи, соуси є важливими умовами, які слід мати на увазі. Як правило, більш делікатна біла риба потребує світлого білого вина, такого як піно грі або грюнер вельтлінер. Насичені жирні види риби добре поєднуються з більш міцним вином, таким як дубове шардоне.

Щоб звузити свої варіанти, слід також відштовхуватись від того, як ви готуєте страву. Морепродукти, приготовлені з вершковим соусом, потребують більш кислотного вина, яке допоможе прорізати жир і очистити піднебіння. З іншого боку, гостра страва потребує вина з солодкістю, щоб збалансувати смак.

Коли йдеться про поєднання червоних вин спеціально з морепродуктами, все ж слід продумати, як готувати страву, а також який соус будете використовувати. Інше, що слід пам’ятати — це таніни в червоному вині. Якщо ви хочете підібрати саме таке вино до з морепродуктів, уникайте страв, в яких є лимонний сік або соус на основі лимона, і виберіть червоне з низьким вмістом танінів.

Смачні поєднання вина і морепродуктів

Наведемо деякі приклади смачних поєднань білого вина і морепродуктів.

Крабова котлета та совіньйон блан

Крабові котлети улюблені серед багатьох любителів морепродуктів. Смажені або запечені вони злегка солодкі, хрусткі і трохи трав’янисті. Зазвичай вони подаються з вершковим соусом, таким як ремулад або соус тартар. Яскрава кислотність совіньйон блан збалансовує жирні страви і підкреслює смак м’яса. Крім того, ви можете подати цю страву з фруктовим квітковим віоньє.

Сібас і піно грі

Сібас смачно запікати в духовці з оливковою олією, перцем та свіжим чебрецем. Він дуже смачний, обсмажений на сковороді і заправлений соусом з лимоном, часником і травами.

Одне з найкращих вин для подавання з окунем — піно грі. Яскрава кислотність напою підкреслює смаки м’якої риби. Інші пишні, освіжаючі вина в поєднанні з морським окунем включають совіньйон блан, грюнер вельтлінер та альбаріньо.

Омар і шардоне

Омар — один з найбільш декадентських видів морепродуктів. Його також готують різними способами. Незалежно від того, запікають його, смажать, готують на грилі або на пару, шардоне, безсумнівно, є найкращим вибором. Вино також добре працює, якщо додати вершковий соус або крапельку вершкового масла.

Шардоне — це не єдиний варіант. Ви також можете обрати такі варіанти, як совіньйон блан, рислінг або гевюрцтрамінер.

Ікра та шампанське

Одне з найвидатніших поєднань вина та морепродуктів — це шампанське та ікра. Сухе шампанське добре поєднується з високим вмістом олії, жиру та солі в ікрі, забезпечуючи неймовірний смак. Якщо вам не подобаються ігристі вина, то трав’янистий або цитрусовий совіньйон блан стане також чудовим варіантом.