Посольство США перевдяглось у форму збірної України з футболу, яка так дратує Кремль

Посольство США у четвер опублікувало фото своїх співробітників у новій формі збірної України з футболу, що містить мапу України з Кримом та гасла «Слава Україні», «Героям слава!».

Про це повідомляє УНН з посиланням на соцмережі дипустанови.

«З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!», — йдеться в повідомленні посольства.

Так, зокрема, форму української збірної надягла і тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін.