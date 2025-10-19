«PR-миртворець» вимагав від Зеленського погодитись на умови агресора, повторюючи нав’язані йому Путіним наративи

Під час зустрічі у Білому домі Трамп закликав Зеленського прийняти умови Росії для завершення війни.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Трамп заявив, що Путін пригрозив «знищити Україну», якщо Київ не погодиться на нові умови.

За словами співрозмовників видання, зустріч неодноразово переходила на крики, а Трамп «постійно лаявся» й ігнорував карти фронту, які українська делегація принесла для пояснення ситуації. Він відкинув усі аргументи Києва й наполягав, щоб Україна здала весь Донбас, повторюючи тези, які Путін озвучував йому напередодні.

«Якщо він (Путін) захоче — він знищить вас», — цитує слова Трампа європейський чиновник, знайомий із деталями зустрічі.

Американський президент, за даними джерел, назвав війну «спеціальною операцією», а не війною, повторюючи формулювання російського лідера, і заявив, що Зеленський має «укласти угоду або загинути».

Українська делегація прибула до Вашингтона, сподіваючись переконати США надати ракети Tomahawk великої дальності, однак Трамп відмовився.

За інформацією видання, Путін запропонував Трампу «мирний план», згідно з яким Україна мала б відмовитися від усіх підконтрольних їй частин Донбасу в обмін на незначні поступки Росії в Херсонській та Запорізькій областях. Це — оновлена версія попередньої пропозиції, яку Кремль озвучував під час зустрічі в Алясці в серпні.

Українські посадовці різко відкинули ідею здачі Донбасу. Голова комітету Верховної Ради з міжнародних справ Олександр Мережко наголосив, що «віддати Донбас без бою — це неприйнятно для українського суспільства, і Путін це знає. Його мета — не територія, а спроба зруйнувати Україну зсередини».

Після зустрічі Зеленський, за словами європейських дипломатів, був «дуже пригнічений». Європейські лідери, натомість, «не оптимістичні, але прагматичні» у плануванні подальших кроків. // LB.ua