Правозахисники просять Зеленського повернути до ефіру телеканали «Прямий», «Еспресо» та «5»
«Свобода слова є фундаментальною цінністю, яку Україна відстоює у війні з РФ».
Президента України та керівництво держави просять повернути до ефіру телеканали “Прямий”, “Еспресо” та “5” та загалом утриматися від суттєвих обмежень свободи слова.
Про це йдеться у зверненні українських правозахисників та правозахисних організацій.
“Ми вже писали про пагубність та помилковість рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) від 18.03.2022, яке Президент України ввів у дію своїм указом наступного дня, 19-го березня. Цим рішенням РНБО вирішила об’єднати всі загальноукраїнські телеканали та зобов’язати їх транслювати цілодобовий телемарафон «Єдині новини #UАразом». Хоча кілька великих телеканалів («1+1», «ICTV», «Суспільне», «Рада», «Інтер», «Україна 24») після початку війни добровільно вирішили об’єдналися в інформаційний марафон, чергуючи ведення новинних програм між собою, багато загальноукраїнських телеканалів далі продовжували мовлення як в межах загального марафону, так і самостійно”, – йдеться у заяві.
Зокрема «Прямий», «Еспресо» та «5 канал» 12 годин брали участь в загальноукраїнському телемарафоні, а 12 годин здійснювали мовлення за власним графіком або у співпраці з іноземними медіа.
“Ми стверджували, що, хоча це рішення серйозно обмежує свободу слова на законних підставах, воно є непропорційним, оскільки досвід діяльності українських медіа за 40 діб війни переконливо довів: обмежувати свободу слова немає сенсу. Прагнення до свободи та хист самоорганізації нашого народу настільки потужні, що громадяни готові добровільно обмежити свої права й основоположні свободи без жодного примусу, якщо відчуватимуть у цьому необхідність”, – додали правозахисники.
Журналісти самі узгоджують свої дії з військовими адміністраціями, а громадяни уважно стежать за рекомендаціями держави щодо поширення інформації, дотримуються їх та закликають дотримуватися інших.
“Ми, правозахисники, чия діяльність у мирний час значною мірою зводиться до критики держави, — відклали цю критику та займаємося протидією ворогові на своєму «фронті». Ми не бачили жодної публікації цих трьох каналів, яка б вимагала корекції з боку держави. Оскільки плюралізм не наносить шкоди під час війни, видається принципово важливим зберігати його, адже в мирний час він є основою розвинених суспільств, а переоцінити користь від нього просто неможливо”, – йдеться далі у заяві.
“Нам здавалося, що відсутність здійснення цього рішення РНБО протягом двох тижнів означає, що наші аргументи почуті. Проте 4 квітня телеканали «Прямий», «Еспресо» та «5-й» були відключені від мовлення від цифрової мережі Т2. Поки що невідомо, хто саме віддав цей наказ, який є вочевидь незаконним. Таке рішення не об’єднує, а роз’єднує суспільство, що лише шкодить боротьбі з ворогом. Свобода слова є фундаментальною цінністю, яку Україна відстоює у війні з РФ”, – підсумували правозахисники.
Під зверненням підписалися:
- Мирослав Маринович, віце-ректор Українського католицького університету, член-засновник Української Гельсінської Групи, в’язень сумління у 1977- 1987 рр.
- Йосиф Зісельс, дисидент, колишній політв’язень
- Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи
- Ігор Козловський, релігієзнавець, історик, письменник
- Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини
- Борис Захаров, директор благодійного фонду “Людина і право” та Гуманітарної студії “Хвиля”
- Харківська правозахисна група
- Українська Гельсінська спілка з прав людини
- Чугуївська правозахисна група
- Гельсінська ініціатива-ХХІ
- Громадська організація “МАРТ”
- Центр громадянських свобод
- ГО “Територія успіху”
- Ваад України
- Конгрес національних громад України
- БО Благодійний фонд “Людина і право”
- Гуманітарна студія “Хвиля”
- ГО Освітній центр “Простір толерантності”
- Одеська обласна організація ВГО КВУ
- ГО «Правозахисна Група «СІЧ»
- Благодійна організація “Фонд милосердя та здоров’я”
- ГО “Докудейз”
- Медіа платформа “Вгору”
- ГО “Черкаський правозахисний центр”
Нагадаємо, 20 березня Зеленський підписав указ, який зобов’язує українські телеканали показувати спільний інформаційний марафон. Його ведуть медіагрупи «1+1», «Інтер», StarLightMedia, «Україна», парламентський телеканал «Рада» та Суспільне.
Водночас низка телеканалів із загальнонаціональним покриттям, зокрема 5 канал та Прямий транслювали власний марафон.
Вранці 4 квітня представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення вимкнули мовлення телеканалу «Еспресо» в цифровій мережі Т2. // LB.ua