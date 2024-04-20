Президент ввів у дію рішення щодо обмеження азартних ігор

Наприкінці березня на сайті електронних петицій з’явилася пропозиція бійця 59 бригади Павла Петриченка заборонити гральний бізнес. Військовий поскаржився на шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та суспільству. Зокрема, для деяких бійців азартні ігри стають єдиним способом справитись зі стресом, тож є випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори.

Петиція у перший же день набрала понад 26 тисяч голосів з необхідних 25 тисяч.

Опісля Зеленський повідомив, що доручив Службі безпеки, Держспецзвʼязку, Мінцифри та Секретарю РНБО проаналізувати ситуацію з онлайн-казино в Україні і запропонувати рішення щодо цього питання.

2 квітня відбулася нарада Президента зі СБУ, Мінцифри, Держспецзв’язку та Секретарем РНБО. Згодом податковий Комітет рекомендував Раді ухвалити закон про суттєве посилення контролю за гральним бізнесом. // LB.ua