В Україні стане обовʼязковим вивчення англійської мови – експерти очікують ріст популярності розмовних клубів

Вивчення англійської мови в Україні стане обовʼязковим, бо Верховна Рада прийняла законопроєкт, що надає їй статус однієї з мов міжнародного спілкування в публічних сферах і це пов’язано з багатьма факторами, які роблять цю мову особливо популярною.

У зв’язку з цим, слід очікувати новий сплеск розвитку мовних центрів, курсів та розмовних клубів англійської мови https://speakwell.ua/clubs/english-speaking-club-kyiv, які й до цього доволі активно вели роботу, зазначають експерти Центру Speak Well.

Чому саме англійська мова?

Англійська мова використовується як мова міжнародного спілкування у бізнесі, науці, технологіях та інших сферах. Знання англійської робить людину більш конкурентоспроможною на світовому ринку праці і сприяє розширенню можливостей для подорожей та роботи за кордоном. Крім того, велика частина інформації в інтернеті та наукових публікаціях доступна англійською мовою, що робить можливим отримання доступу до широкого спектру знань та ресурсів.

Багато світових літературних та кінематографічних шедеврів створені англомовними авторами або у англомовних країнах, що викликає інтерес до культури та мистецтва, пов’язаного з англійською мовою. Маса ключових наукових та технологічних досягнень представлені англійською мовою, знання її полегшує сприйняття новітніх відкриттів та дозволяє приєднатися до глобальних дискусій у цих галузях.

Ці фактори сприяють великому інтересу до вивчення англійської мови як іноземної та роблять її однією з найпопулярніших мов для навчання у всьому світі й приводить навіть для прийняття законопроєктів, як це було зроблено в Україні.

Що таке розмовні клуби та чому росте їхня популярність?

Розмовні клуби англійської мови ідею групового навчання та практики мовлення запозичили в інших сферах, а не виникли як такі самостійні установи. Однак можна сказати, що рух по створенню розмовних клубів іноземних мов почався у середовищі шкіл та університетів, де викладачі та студенти спілкувалися, щоб покращити навички мовлення та розуміння.

Зокрема, під час ранніх стадій вивчення іноземних мов в освітніх установах, вчителі можуть організовувати додаткові зустрічі або клуби для того, щоб студенти могли практикувати мову в неформальній обстановці. Ці ініціативи сприяли пізнаванню мови на практиці та сприяли формуванню спільнот, які об’єднували людей з інтересами вивчення мови.

З розвитком інтернету та технологій з’явилися онлайн-ресурси та платформи, що полегшують створення та участь у розмовних клубах в будь-якому місці світу. Таким чином, розмовні клуби англійської мови стали більш доступними та популярними в онлайн-середовищі.

Існує кілька причин, чому розмовні клуби можуть бути більш популярними для деяких людей порівняно з курсами:

Потреба в практиці мовлення, неформальність та аутентичність:

Багато людей, які вивчають іноземну мову, особливо англійську, стикаються з проблемою недостатньої практики у реальних ситуаціях. Розмовні клуби створюють можливість для практики мовлення в неформальній обстановці, де учасники можуть спілкуватися, обмінюватися думками та вдосконалювати свої навички.

Соціальний аспект та акцент на мовленні:

Розмовні клуби створюють можливість знайомитися з новими людьми, ділитися досвідом та іншими аспектами життя. У розмовних клубах основний акцент зазвичай робиться на розвиток мовлення та практику усного висловлювання. Це важливо для тих, хто хоче покращити свої навички в усному спілкуванні та розумінні. Групове навчання може бути мотивуючим і стимулювати учасників активно взаємодіяти та спілкуватися між собою. Це також допомагає розвивати навички соціального спілкування. Взаємодія з іншими студентами і вчителями може надихати на подальше вивчення мови та допомагати подолати труднощі.

Більше емоційного зв’язку:

Участь у розмовному клубі може створити більший емоційний зв’язок з мовою через взаємодію з іншими учасниками та можливість обговорення особистих думок та вражень.

Популярність самоосвіти:

Зараз багато людей вивчають мови самостійно, використовуючи різноманітні онлайн-ресурси. Розмовні клуби стають частиною цього тренду, надаючи можливість самоосвіти у контексті групового навчання.

Загалом, розмовні клуби стали популярним інструментом для того, щоб забезпечити практичні навички мовлення, підтримку у вивченні мови та сприяти соціальній взаємодії серед тих, хто цікавиться вивченням іноземних мов.