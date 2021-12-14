Проблемы питьевой воды в Украине и европейский опыт

Можно ли постоянно пить воду из централизованной системы водоснабжения? Естественно, да. Но только если вы находитесь на территории Германии, Франции, Австрии или другой страны Европы. В этих государствах системы подачи воды современные и хорошо функционирующие, так что и вода, которая доставляется потребителям, вкусная и качественная. Она отвечает всем строгим стандартам качества и пригодна для употребления даже детьми, — отмечают специалисты компании «Первая вода».

Жители европейских стран являются очень требовательными в контексте экологии. Они очень бережно относятся к водным ресурсам. Вопросы водоснабжения решаются на уровне государства. Здесь не допускается халатность, так как от качества жидкости напрямую зависит здоровье граждан страны.

«Нам стоит перенять опыт таких стран, ведь наша система централизованного водоснабжения оставляет желать лучшего и очень изношена, требует капитального ремонта. На данный момент единственным реальным решением проблемы является использование качественных и современных фильтров для воды. С их помощью есть возможность существенно обезопасить себя и своих близких.» — считают эксперты компании.

С кого стоит брать пример

Первым городом в мире, где государство взяло качество воды под контроль и защиту, стала Вена. Жители этого города пьют воду из горных ключей со склонов Альп. Во многих местных ресторанах подается именно местная вода, что хорошо говорит о ее высоком качестве. Такая жидкость является экологически чистой и перед тем, как попасть к конечному потребителю, практически не подвергается никакой обработке. Ее лишь немного хлорируют.

Для финнов вода является предметом национальной гордости. Они получают ее из озера Пяйянне, в центральную систему водоснабжения жидкость поступает по специальному стерильному трубопроводу. На очистных сооружениях она только подвергается обработке сульфатом железа. Полученный осадок удаляется при помощи специальных фильтров из песка. Также вода дополнительно подвергается воздействию озона для ее обеззараживания. На последнем этапе она проходит через ультрафиолет. Финская вода получается не столь вкусной, но она никогда не оставляет накипи и налета.

Парижане говорят: «Eau de Paris». Это не название духов, а обычная вода, которая поступает через систему водоснабжения столицы Франции. Она проходит очень дорогой и качественный процесс очистки: берется из подземных источников и проходит такие три этапа очистки, как озонирование, фильтрацию через песок и снова озонирование, а также очищение посредством использования активированного угля. Для сохранения целостности трубопровода в жидкость добавляется ортофосфорная кислота, которая создает внутри труб защитное покрытие.

Проблемы питьевой воды в Украине

В нашей стране качество питьевых источников находится на 95 месте из 122 в мире. Наша питьевая вода по качеству сравнима с той, которую пьют жители Гаити и Эфиопии. 80 % своей питьевой воды украинцы получают из Днестра и Днепра. Европейские эксперты называют наши источники водоснабжения сточной водой 4 категории, так как в эти реки сбрасывается колоссальное количество бытовых и промышленных отходов.

Загрязненная жидкость поступает на очистительные станции. Она проходит слой песка или антрацита и обеззараживание при помощи хлора, на чем все подготовительные этапы просто заканчиваются, и по ржавым трубам она поступает через систему водоснабжения конечным потребителям. Она является не только загрязненной, но и небезопасной. Именно поэтому важно использовать качественные фильтры, — резюмируют специалисты компании «Первая вода».