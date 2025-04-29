Податок для продавців на OLX, Rozetka і Prom: у Раді розкрили деталі законопроєкту

В Україні може з’явитися новий податок на продаж товарів через онлайн-платформи, такі як OLX, Rozetka, Prom та інші. Сьогодні, 29 квітня, уряд ухвалив законопроєкт, який передбачає 10% оподаткування доходів продавців та надавачів послуг через цифрові сервіси.

Деталі нового законопроєкту та що про нього говорять у Раді – в матеріалі РБК-Україна .

Суть законопроєкту

29 квітня 2025 Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який передбачає оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих від продажу товарів або надання послуг через онлайн-платформи.

Деталі майбутнього закону під назвою “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи” оприлюднило Міністерство фінансів та кілька парламентарів.

Згідно з наявною інформацією, передбачається:

Запровадження податку 5% на доходи фізичних осіб (ПДФО) плюс 5% військового збору. Разом – 10% з доходу, отриманого через цифрові платформи;

Оператори цифрових платформ будуть визначені податковими агентами. Вони автоматично стягуватимуть податки з продавців при виплаті доходу;

з продавців при виплаті доходу; Податок розповсюджуватиметься на продаж товарів, надання послуг, оренду нерухомості та транспортних засобів, особисті послуги;

Продавцем вважатиметься особа, яка здійснила хоча б одну операцію за звітний період , за яку отримала дохід;

, за яку отримала дохід; Якщо протягом року продавець здійснив понад три продажі або отримав дохід понад 2000 євро, він має відкрити окремий банківський рахунок для виплат від цифрових платформ;

для виплат від цифрових платформ; Платформи будуть зобов’язані передавати до Державної податкової служби інформацію про продавців та їхні доходи.

З яких платформ потрібно буде платити податок

Відповідно до порівняльної таблиці до законопроєкту, яку оприлюднив заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк, податковими агентами будуть визначені оператори цифрових платформ.

Вони автоматично стягуватимуть податки з громадян, які отримують доходи від продажу товарів або надання послуг через онлайн-майданчики.

Зазначається, що ця вимога поширюватиметься на операторів цифрових платформ, зареєстрованих як в Україні, так і за її межами, якщо доходи з їх використанням отримують резиденти України.

Щодо видів діяльності на онлайн-платформах, яка буде оподатковуватись, це:

надання в оренду нерухомого майна, у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування;

продаж товарів;

надання в оренду транспортних засобів;

надання особистих послуг.

В Україні таку діяльність здійснюють маркетплейси Rozetka, Prom, ОЛХ, платформи нерухомості, до прикладу ЛУН, сервіси онлайн-таксі Bolt, Uklon, тощо.

Що потрібно знати продавцям на онлайн-платформах

У законопроєкті Мінфін пропонує зобов’язати цифрові платформи передавати до податкової дані про всіх продавців, навіть якщо вони здійснили лише одну операцію за рік. На це звернула увагу член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики з фракції “Європейська солідарність” Ніна Южаніна.

Вона висловила думку, що це може суттєво вплинути на оподаткування доходів фізичних осіб. Також нардепка підкреслює пункт про обов’язок платформ автоматично утримувати податки з усіх доходів продавців.

Як пише Южаніна, доходи фізичних осіб від продажу товарів або надання послуг через цифрові платформи будуть оподатковуватись ПДФО за ставками 5% або 18% та військовим збором.

Водночас деякі продавці матимуть пільгу. За словами Ніни Южаніної, право на оподаткування доходів за ставкою ПДФО 5% (плюс 5% військового збору) матиме платник податку-резидент, який відповідає таким вимогам:

має щонайменше один поточний рахунок, відкритий спеціально для цілей здійснення звітної діяльності та надав банку згоду на розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю;

здійснює розрахунки з використанням такого рахунку;

не є самозайнятою особою;

не використовує працю найманих осіб;

обсяг доходу, отриманий платником податку протягом календарного року, не перевищує 834 розмірів мінімальної заробітної плати (близько 6,7 млн грн станом на 1 січня 2025);

не здійснює продаж підакцизних товарів.

Спеціальний рахунок не потрібно буде відкривати для разових продажів. Тобто якщо протягом календарного року здійснено не більше 3 продажів товарів через платформу на загальну суму, яка не перевищує еквівалент 2000 євро.

В такому разі продавець може використовувати існуючі поточні рахунки в банку.

Продавці вживаних товарів теж сплачуватимуть податок?

На початку квітня голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що законопроєкт Мінфіну про оподаткування доходів, отриманих з цифрових платформ враховуватиме інтереси громадян, що користуються цифровими платформами для продажу своїх речей.

“Можу запевнити, що у будь-якому випадку, Комітет не пропустить законопроект без неоподаткованого мінімуму для людей, що продають власні вживані речі. Оподаткування має бути справедливим”, – написав Гетьманцев у Telegram.

Водночас після ухвалення проєкту закону Кабміном сьогодні нардепка Ніна Южаніна заявила, що уряд не передбачив неоподаткованого мінімуму.

Южаніна навела приклад щодо того, який податок доведеться сплатити продавцю вживаних товарів на ОЛХ у разі набуття чинності закону:

“Отже, з перших 3-х продажів вживаних речей на OLX утримають 10%, а вже з четвертої, якщо фізична особа не відкриє спеціальний рахунок та не погодиться на розкриття банківської таємниці, – 23% (18% ПДФО та 5% військового збору)“.

Яка мета закону та коли він може запрацювати

У Міністерстві фінансів розповіли що законопроєкт про оподаткування онлайн-продажів та послуг було розроблено з метою:

запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи з цифрових платформ;

гармонізації податкового законодавства з європейськими стандартами;

виконання однієї з вимог Меморандуму з МВФ, що спрямована на зміцнення фінансової стійкості;

підвищення прозорості доходів.

Представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук пояснив, що проєкт закону про нові податки спрямований на виконання міжнародних зобов’язань України як країни-кандидата на членство в ЄС.

Як раніше спрогнозував голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, запровадження нового закону дасть змогу поповнювати держбюджет на 10 млн грн щорічно.

Щодо передачі даних про продавців у податкову Гетьманцев зазначив, що надавачі товарів та послуг зачасту не декларують доходи та не сплачують із них податки, хоч повинні це робити, відповідно до вимог чинного законодавства.

Тому для боротьби з тіньовою економікою, відповідно до нового закону, оператори платформ будуть зобов’язані щороку до 31 січня подавати до ДПС звіт про доходи підзвітних продавців.

Варто зазначити, що проєкт закону про оподаткування доходів від продажу та надання послуг через онлайн-платформи наразі пройшов лише схвалення урядом.

Далі його подадуть на розгляд Верховної ради, і в цей час до нього можуть вносити правки. Потім законопроєкт має пройти голосування парламенту, після чого буде переданий на підпис президенту та набуде чинності.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікація на порталі Міністерства фінансів України, дописи у Telegram-каналах Данила Гетьманцева, Ніни Южаніної, Ярослава Железняка, Тараса Мельничука, інтерв’ю Данила Гетьманцева на mind.