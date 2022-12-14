Продвижение и поддержка сайтов: кому и зачем это нужно?

Поддержка и поисковое продвижение рано или поздно нужны любому коммерческому сайту – интернет-магазину, сайту-визитке компании, лендингу, маркетплейсу. Это необходимо для выхода веб-ресурса в топ-10 Google и закрепления на первой странице органического поиска. Это дает существенный прирост трафика, необходимого для повышения процента конверсий (продаж) и узнаваемости бренда.

Как работает поисковое продвижение

Поисковое продвижение или SEO – это комплекс мер, направленных на внешнюю и внутреннюю оптимизацию сайта, отмечают специалисты студии SEO.UA.

Во внутреннюю оптимизацию входит:

Технический аудит;

Устранение ошибок кода;

Настройка адресов сайта;

Прописывание мета-тегов;

Юзабилити;

Наполнение SEO-оптимизированным контентом;

Внутренний линкбилдинг.

Эти работы нужны для поисковых роботов, которые ранжируют сайты в органической выдаче Гугл. Так, для поисковика важны, в первую очередь, два фактора:

Релевантность – соответствие наполнения сайта его тематике; Поведенческие факторы – насколько ваш веб-ресурс полезен пользователям.

Правильно проведенная внутренняя оптимизация дает понять поисковым системам, что ваш сайт соответствует запросам пользователей и удовлетворяет их требования.

Внешняя оптимизация – это работа с внешними ресурсами. В первую очередь – построение ссылочного профиля за счет публикации на трастовых сайтах ссылок на продвигаемый ресурс. Ссылки повышают цитируемость вашего сайта, что увеличивает доверие к нему со стороны поисковой системы. Также во внешнюю оптимизацию входит работа с платформами web 2.0 и Google Maps.

Что такое поддержка сайта?

Поддержка сайта – это следующий шаг после внутренней оптимизации. Алгоритмы поисковых роботов время от времени меняются, и SEO-специалисты должны на них реагировать. В поддержу входит обновление контента (написание новых статей на сайт, текстов для посадочных страниц, описаний) и наращивание ссылочной массы за счет внешних ресурсов. Стратегию поддержки определяет SEO-специалист, который контролирует весь процесс. Главная цель этой работы – удержание высоких позиций сайта в поисковой выдаче.

Продвижение и поддержка – кому это необходимо

Если вас веб-ресурс не приносит ожидаемого дохода, у вас низкие позиции в органической выдаче – эксперты советуют заняться продвижением и поддержкой сайта. Это работает во всех нишах – строительство, медицина, HoReCa, туризм, авто, грузовые и пассажирские перевозки, развлечения, финансы, онлайн- и оффлайн-игры, образование, брокерские услуги и прочее.

«Стоимость продвижения и поддержки сайта зависит от конкуренции в конкретно взятой нише. Но, в любом случае, для увеличения продаж онлайн это рекомендуется сделать. SEO-продвижение поможет получить прочные позиции в поиске, и при регулярной поддержке эти позиции не будут проседать со временем. Таким образом, вы можете выиграть конкуренцию и получить больше лидов.» – отмечают специалисты компании.

Продвижение и поддержку сайтов лучше поручить профессионалам

SEO-оптимизация и поддержка сайта – это квалифицированная работа, которой должны заниматься специалисты определенного профиля. Поэтому, чтобы получить качественный интернет-маркетинг, рекомендуется обратиться в SEO-студию. Это компания, которая занимается поисковой оптимизацией веб-проектов и их поддержкой с нуля под ключ по договору.

«В договоре прописываются обязанности и ответственности сторон, а также цены и сроки выполнения заданий. Таким образом, клиент может поручить интернет-маркетинг профессионалам, а собственное время распределить более рационально»- заключают эксперты веб-студии SEO.UA.