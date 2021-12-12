Секреты Интернета: в чем отличие статического IP-адреса от динамического?

Интернет-протокол (IP) – технология, на которой построена связь между компьютерами по сети. Это набор стандартов адресации и маршрутизации, реализующий механизм обмена данными между различными устройствами в Интернете. Каждое подключенное к Интернету устройство имеет уникальный адрес, поэтому IP-адреса играют важнейшую роль в современном киберпространстве.

Эксперты рассказывают в чем состоит разница между такими понятиями как статический и динамический IP-адрес, а также об области их применения.

Из чего состоит IP-адрес?

Интернет-протокол состоит из четырех 8-значных двоичных чисел (0,1), представленных для упрощения в десятичном диапазоне от 0 до 255, разделенных точками (пример 192.168.2.1). IP-адрес представляет собой уникальное идентификатор человека и его устройства, своего рода аналог адрес проживания в реальной жизни. Чтобы упростить обмен данными в онлайн, при доступе пользователей к веб-службам IP-адреса преобразуются в доменные имена DNS-серверами. Благодаря DNS никому теперь не нужно вводить серию цифр в URL-адрес, можно просто ограничиться именем нужной страницы.

IP-адрес назначается хосту статическим образом (выбирается администратором сети) или динамически с помощью службы раздачи адресов DHCP. Статический IP-адрес подходит в тех случаях, когда постоянный доступ к Интернету для Вас критичен. Всем остальным устройствам рекомендуется использовать динамический IP-адрес, присваиваемый службой DHCP.

Что такое статический IP-адрес и когда его используют

Статический (фиксированный) IP-адрес — это числовой идентификатор, который остается неизменным бесконечное количество времени после его назначения на устройство. Данный тип IP-адреса используется, когда динамическое изменение адреса нежелательно, то есть когда требуется постоянный доступ к какому-либо узлу (например, доступ к серверам, маршрутизаторам, сетевым принтерам).

Есть два способа получения статического IP-адреса:

Вы можете арендовать (купить) «белый» IP-адрес у своего Интернет-провайдера.

Использовать облачную корпоративную сеть с VPN-сервисом. В подобных сетях имеется возможность получения выделенного статического IP-адреса.

Второй вариант подразумевает, что Ваши пользователи напрямую подключаются к сетевому шлюзу, а затем к нужным сетевым службам. Весь трафик после шлюза идет с одним и тем же фиксированным IP-адресом. В качестве альтернативы Ваш маршрутизатор может быть настроен для связи с Интернетом исключительно через шлюз, пропуская через себя весь трафик с одним и тем же статическим IP-адресом (ситуация, при которой несколько хостов используют один и тот же IP-адрес).

Еще один способ управления своим IP-адресом – это виртуальная частная сеть (VPN). Вы можете в любой момент изменить IP с помощью VPN-сервиса для Windows, поменяв при этом свою виртуальную геолокация. Это поможет Вам обойти любые региональные ограничения и блокировки.

Наиболее распространенные варианты использования статического IP-адреса в корпоративных сетях — это ограничение доступа к сети (с использованием белого списка IP-адресов) и включение удаленного доступа (когда Вы размещаете службу внутри своей локальной сети и при этом необходимо получить к ней доступ независимо от географических ограничений).

Фиксированный IP-адрес стоит выбрать, если Вы хотите:

Иметь уникальный идентификатор в Интернете и возможность быстрого внесения IP-адресов в белый список.

Избежать потенциальных конфликтов IP-адресов WAN / LAN. Это ситуация может произойти, когда двум хостам назначается один и тот же IP-адрес (что обычно приводит к тому, что один хост не может связаться с Интернетом).

Определить правила работы брандмауэра, действительные на неопределенный срок. В этом случае использование динамического IP-адреса приведет к обновлению правил работы брандмауэра при каждом изменении IP-адреса.

Разместить свои сервисы в локальной сети и предоставить доступ к ним из общедоступного Интернета.

Что такое динамический IP-адрес?

Данный тип IP-адреса — это числовой идентификатор, назначаемый хосту (серверу, ПК, портативному компьютеру, мобильному устройству и т.д.) службой DHCP (протокол динамической конфигурации хоста) для обеспечения стабильной связи с Интернетом.

Каждый из динамических адресов сдается в аренду на определенный срок. По истечении периода аренды IP-адрес становится доступным для любого другого компьютера, который запрашивает новое назначение (или обновление) IP-адреса — либо при подключении к сети, либо после истечения предыдущего срока аренды IP-адреса соответственно.

Таким образом, по истечении периода аренды IP-адреса (как правило, 24 часа) может быть назначен другой адрес, если предыдущий уже используется другим хостом. Это означает, что адрес одного компьютера в Интернете будет постоянно меняться.

Плюсы и минусы использования динамического IP-адреса:

Нет необходимости ограничивать IP-адрес для любого хоста в сети, если не все хосты подключены одновременно, поэтому теоретически использование доступного диапазона IP-адресов оптимизируется.

Простое и автоматическое назначение IP-адреса. Если службы DHCP не используются, каждому хосту придется вручную назначить статический IP-адрес для связи в сети. Это трудоемкий процесс, особенно при масштабировании сети. DHCP решает эту проблему, автоматически назначая IP-адреса.

С другой стороны, поскольку динамический IP-адрес не представляет собой абсолютную уникальную идентификацию устройства, управление доступом к сети должно осуществляться с использованием различных средств, таких как Mac-адрес или, что лучше, идентификация пользователя.

Как статические, так и динамические IP-адреса имеют свое назначение – все зависит от Ваших потребностей. Иногда у Интернет-пользователей возникают вопросы, например, является ли статический IP-адрес более безопасным, чем динамический.

С точки зрения Интернет-сервера нет никакой связи между безопасностью и типом адреса. Вы сталкиваетесь с потенциальными рисками независимо от того, имеет ли Ваш сервер статический или динамический IP. Важны правильные настройки брандмауэра, наличие антивируса и VPN-сервиса.