Прогноз погоди в Україні на останні вихідні літа

Область низького тиску із центром над Скандинавією з прохолодою і дощами продовжує хазяйнувати на заході країни в останні вихідні серпня. На південно-східній частині України — спека та невелика хмарність, на решті території — помірна температура повітря та локальні дощі. Літо залишається позаду, останні вихідні серпня — з явними прикметами осені. Перша ознака осені — холодні ночі. Ще одна ознака — ранкові тумани, які вже цими вихідними будуть у західній та північній частині України.

За прогнозом Sinoptik.ua у ніч на 28 серпня в Житомирській, Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Вінницькій областях можуть пройти дуже сильні дощі з кількістю опадів 15-40 мм за 12 годин або менше.

Західна частина України знаходиться в зоні низького тиску. А це означає, що у вихідні та на початку тижня буде похмуро та дощитиме. Вранці очікуються слабкі тумани. У суботу та понеділок денна температура в регіоні до +21 °С, у неділю +15…+17 °С.

У Тернополі на День міста 28 серпня буде хмарна погода з невеликими порціями сонця. Повітря вдень прогріється до +19 °С. Опади навряд чи будуть в цей день. У неділю термометр покаже максимально +17 °С, буде хмарно, часом дощі. У понеділок стане більше сонця й тепла, до +20 °С вдень.

Південно-східні області України поки балує літо. У вихідні та на початку тижня майже в усьому регіоні, крім Одеської області, переважно ясно, денна температура повітря +29…+33 °С. Навіть температура вночі стане вище, до +21 °С. Дощі відступили, у вихідні опади не передбачаються.

В Одеській області температура повітря в суботу до +26 °С, хмарно, слабкий вітер змінних напрямків. У неділю та понеділок вдень ясно, +27 °С, посилення східного вітру до 6 м/сек. Ночі потеплішали, до +21 °С, але це потепління ненадовго.

У центрі країни атмосферні процеси не відрізняються однорідністю. У Вінницькій області холодне повітря із заходу зумовить температуру в +20…+21 °С та дощі з грозами. У Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях жарко, до +31 °С, дутиме північний вітер до 6 м/сек. У Черкаській області +26… +27 °С, переважно ясно.

На півночі України у суботу хмарно з проясненнями, дощі, вдень повітря прогріється до +21…+22 °С, лише у Сумській області до +25 °С. У неділю та понеділок місцями пройдуть дощі, значно потеплішає, +27…+29 °С. У Житомирській області дощі, температура залишатиметься невисокою, +19…+21 °С.

У Києві парасольку варто носити з собою. У вихідні та на початку тижня дуже вірогідні грози з дощами. У суботу вдень +23 °С, у неділю та понеділок стане тепліше, до +27 °С, вночі до +19 °С. Вітер східних напрямків від слабкого до помірного. Атмосферний тиск всі ці дні буде зниженим.

28 серпня православні віруючі святкують Успіння Пресвятої Богородиці. Цей день — один з найважливіших в православ’ї та християнстві в цілому.

Прикмети: Якщо на Успіння туман — грибів буде багато. Сонячно й тепло на Успіння — бабине літо буде прохолодним.