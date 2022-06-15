Протидія фейковим ботам: розроблено сервіс для перевірки підробок

Департамент кіберполіції спільно з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП, Держспецзв’язку та Мінцифрою розробив ресурс для перевірки чат-ботів у Telegram.

Окупанти ведуть активну війну проти України в інформаційному полі. При цьому один із напрямків — створення фейкових ботів. Підробки дозволяють загарбникам отримати цінну інформацію замість українських правоохоронців. Тож інформація, якою ви володієте, може «потрапити не в ті руки». Окрім того, зловмисники можуть заволодіти вашими персональними даними, а також є ризик отримати умисно недостовірні чи неперевірені відомості, якщо чат-бот належить ворогу.

Будьте пильними та не дайте ворогам жодного шансу ввести вас в оману. Перевіряйте боти за посиланням: https://dovidka.info/botchecker/. Ботчекер покаже, чи справжній чат-бот, а також те, скільки у нього двійників.

А якщо ви виявили бота, якого у базі немає, повідомте про нього до Кіберполіції – https://t.me/stopdrugsbot.

Виявили техніку окупанта, його поплічників, мітки, нерозірвані снаряди або випадки мародерства? Маєте камери зовнішнього відеоспостереження у місцях, де перебувають окупанти? Надайте інформацію правоохоронцям через бот https://t.me/ukraine_avanger_bot.

Департамент кіберполіції Національної поліції України