Процесс выбора веб-хостинга будет намного проще, учитывать некоторые ключевые факторы

Что общего у всех веб-сайтов в Интернете? Все они пользуются услугами веб-хостинга и имеют интернет-домен. Идет ли речь о личном блоге, сайте бизнес-презентаций или интернет-магазинах, каждому нужно место для хранения информации (файлов, картинок, видео и т.д.).

Если стандартный пакет веб-хостинга является отличным решением для запуска веб-сайтов или веб-сайтов с низким трафиком, ИТ-архитектура, основанная на одном или нескольких выделенных серверах, может поддерживать самые популярные и сложные веб-сайты или критически важные приложения для бизнеса.

Самые популярные виды веб-хостинга?

Существует несколько типов веб-хостинга, и различия между ними существенны. Знание самых популярных видов веб-хостинга значительно облегчит выбор его типа под конкретные нужды, – отмечают специалисты хостинг-провайдера Host-world.com.ua.

1. Виртуальный хостинг

Виртуальный или общий хостинг — это тип веб-хостинга, который разделяет ресурсы сервера с несколькими пользователями, размещенными на одном сервере. Как правило, сервер настраивается таким образом, чтобы на нем можно было запускать любой тип платформы или веб-приложения, не оптимизируя конкретно под конкретную платформу/приложение.

По сути, каждый пользователь получает частицу с сервера для хранения данных своего веб-сайта. На таком сервере может разместиться от нескольких сотен до тысяч пользователей (в зависимости от производительности сервера), которые будут совместно использовать его ресурсы, такие как оперативная память, процессор и т.д.

Этот тип хостинга рекомендуется для небольших проектов, таких как блог или простой презентационный сайт с небольшим трафиком. В то же время этот тип хостинга прост в управлении, предлагая интуитивно понятную и очень простую в использовании панель управления.

Подытожив, можно сказать, что виртуальный хостинг — это экономичный тип хостинга, который делит ресурсы сервера со всеми пользователями, он рекомендуется для простейших проектов с низким трафиком.

3. VPS (виртуальный частный сервер)

VPS — это аббревиатура от Virtual Private Server. Он представляет собой услугу хостинга, основанную на технологии виртуализации, которую веб-хостинговые компании продают как услугу. Практически на физическом сервере, используя технологию виртуализации, можно создать несколько виртуальных серверов, имеющих свои собственные ресурсы (процессор, оперативную память и т. д.), независимые от остальных виртуальных машин.

На каждом виртуальном сервере может работать собственная операционная система, при этом конечный пользователь получает доступ к части физического сервера. Часть, которая представляет собой виртуальный сервер, полностью независимый от других, пользователь имеет возможность настроить VPS в соответствии со своими потребностями, включая операционную систему.

Наконец, у пользователя есть такая же свобода, как если он владел собственным физическим сервером. Однако на самом деле во владении находится только частью физического сервера, который также используется несколькими виртуальными серверами.

Основное преимущество заключается в том, что он намного доступнее, чем выделенный сервер, при этом предлагая полный контроль над ним.

Установка необходимых решений, мониторинг сервера, регулярные обновления, его защита и все, что связано с его обслуживанием, может быть обязанностью клиента или хостинговой компании.

По сути, если у вас нет системного администратора, это означает, что вы не сможете позаботиться о VPS самостоятельно, и тогда вы выберете сервер VPS с управлением, предоставляемым хостинговой компанией. Таким образом, все, что связано с сервером, попадает под ответственность хостинговой компании, и вы можете сосредоточиться на бизнесе.

4. Выделенный сервер

Этот тип хостинга означает, что у сайта в полном распоряжении есть целый физический сервер. Выделенный сервер https://host-world.com.ua/asia-dedicated предлагает огромную мощность и гибкость и считается хостинговым решением премиум-класса.

В то же время это также связано с другими дополнительными расходами, такими как различные лицензии, решения для резервного копирования, обслуживание и т. д. Эти затраты различаются в зависимости от ваших потребностей.

Перед тем, как остановить свой выбор на данном виде веб-хостинга, рекомендуют проконсультироваться со специалистом (это может быть даже хостинговая компания, у которой вы собираетесь приобрести эту услугу).

Как выбрать пакет веб-хостинга?

Прежде всего, необходимо знать потребности сайта, для которого вы собираетесь приобрести услугу веб-хостинга, поэтому специалисты рекомендуют начать с ответов на следующие вопросы:

На какой платформе (CMS) построен сайт? (WordPress, Magento, Opencart и т. д.)

Является ли сайт витриной или интернет-магазином и в какой стране нужно размещение?

Какой у него трафик (количество посетителей) или, каким по вашим оценкам, он будет?

Вашему сайту нужно специальное программное обеспечение?

Как вы оцениваете, сколько места для хранения вам потребуется?

Будут ли адреса электронной почты размещены в той же учетной записи или во внешней службе?

Процесс выбора будет намного быстрее и проще, если вы учтете некоторые ключевые факторы для выбора правильного веб-хостинга.

Цена – на первом этапе намерением пользователя является поиск лучшего предложения с точки зрения стоимости. Практически он ориентируется на самую низкую цену. Но этот критерий не должен быть исключающим, а больше имеет значение предлагаемые ресурсы и услуги по отношению к запрашиваемой цене. Цены на пакеты веб-хостинга могут сильно варьироваться, начиная примерно от 1 евро до сотен евро, в зависимости от потребностей клиента и предлагаемых ресурсов.

Как правило, премиальные планы стоят больше, чем стандартные, потому что они предлагают премиальные ресурсы. Например, если вы планируете создать личный блог, пакета в 1 евро может быть достаточно. Но если вы хотите разместить сложный интернет-магазин с тысячами посещений в месяц, вам может понадобиться услуга в размере 50 евро в месяц или даже больше. Практически стоимость является относительной в зависимости от потребности сайта, но она должна быть оправданной.

Пространство и ресурсы – прежде чем выбрать пакет веб-хостинга, вам необходимо знать, сколько места, памяти и процессоров вам потребуется в среднем, по крайней мере, на начальном этапе, чтобы покрыть ожидаемый объем трафика. Конечно, по мере увеличения потребности можно запросить обновление ресурса у провайдера веб-хостинга. Но важно знать эти детали, чтобы не купить пакет, который слишком велик для текущих нужд или, наоборот, слишком мал, что не обеспечивает хорошей работы сайта. Объем требуемого места зависит от хранимых файлов и количества желаемых адресов электронной почты.

Безопасность и защищенность — это два других важных фактора для анализа. Статистика показывает, что 60% сайтов, которые не соблюдают меры онлайн-безопасности, терпят неудачу в первые 6 месяцев. Важно выбрать тарифный план хостинга, отвечающий требованиям безопасности. Например, план веб-хостинга должен включать резервное копирование. Это означает, что если файлы сайта будут повреждены, заражены или удалены из-за человеческой ошибки, их можно будет немедленно восстановить из резервной копии, когда сайт работал. Разумеется, веб-серверы должны соответствовать критериям безопасности и защиты в онлайн-среде, а также защите персональных данных.

Техническая поддержка — одним из важнейших критериев выбора хостинг-провайдера является служба поддержки. В большинстве случаев именно поддержка определяет качество. Оперативная служба технической поддержки, всегда должна быть всегда доступна, когда пользователь сталкивается с проблемой или нуждается в помощи/совете, это всегда будет оценено конечным покупателем.