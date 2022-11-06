Приводів для паніки немає, Київ живе і працює, – Кличко про евакуацію

КМДА продовжує закуповувати генератори.

Українській столиці потрібно мати плани на випадок різних сценаріїв розвитку подій, включаючи найгірші.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Телеграм-каналі.

“Декілька днів тому журналісти запитали мене: чи є у столиці план на випадок блекауту? Відповім ще раз. У ситуації війни, в якій ми живемо, потрібно мати плани на випадок різних сценаріїв розвитку подій і надзвичайних ситуацій. І бути готовим діяти”, – написав мер.

Він зазначив, що КМДА продовжує закуповувати генератори, теплові пушки, облаштовують теплопункти.

“Але ми маємо бути готові до різних варіантів розвитку подій, хоча й розраховуємо, що найгіршого не станеться. Тому сьогодні приводів для паніки немає. Київ живе і працює”, – додав Кличко.

Нагадаємо, що у Київській міській держадміністрації заявили, що столична влада наразі не готується до повної евакуації жителів.

Раніше керівник департаменту КМДА Роман Ткачук у коментарі NYT сказав, що столична влада готується до можливої евакуації 3 млн киян у випадку повного вимкнення електроенергії через російські обстріли.

Також повідомлялося про те, що мер Києва Віталій Кличко не виключає повного блекауту у столиці і просить підготуватися до поганого сценарію. // LB.ua