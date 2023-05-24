ПЦУ переходить на новий календар

Православна церква України переходить на новий календар.

Зміни торкнуться святкування Різдва та низки інших свят, передає УНН.

Як стало відомо, за рішення проголосували єпископи на архієрейському соборі.

Зокрема, змістяться дати святкування Різдва, Водохреща, Покрови та Дня святого Миколая, однак це не стосуватиметься Великодня.

Як заявив ВВС предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, питання вже вирішене, з 1 вересня перехід буде.

Згідно з опитуванням групи “Рейтинг”, проведеним у грудні минуло року, ідею перенести святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня підтримують 44% респондентів порівняно з 26% у грудні 2021 року. Не підтримують перенесення Різдва 31% опитаних. У 2021 році таких було 58%. 23% зазначили, що їм байдуже, 2% не змогли відповісти на це питання.

При цьому, 55% опитаних українців відзначають Різдво 7 січня, 25% роблять це двічі – 25 грудня і 7 січня, і лише 11% на даний момент святкують Різдво 25 грудня.

Так само в кінці грудня були підбиті підсумки голосування по цьому питанню і у додатку “Дія”. Як зазначили в Мінцифрі, у ньому взяли участь більше ніж 1,5 мільйони українців. Майже 60% хочуть святкувати Різдво 25 грудня, майже 25,5% – 7 січня, понад 12,5% в обидві дати.