Рада дозволила зберігати без ліцензій до 2 тонн пального для генераторів

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроекти №8196 та №8197, які дозволять звільнити від ПДВ та мита двигуни та генератори, статичні перетворювачі електричних котушок індуктивності, зберігати пальне до 2 тонн для генераторів без ліцензій.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

Таким чином, на законодавчому рівні дозволяється ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. У тому числі для фізичних осіб. Норма буде діяти до травня 2023-го.

Також законопроект передбачає підтримання надання можливостей зберігати пальне без ліцензії. За наполяганням уряду, до 2000 літрів. Про більші обсяги треба буде повідомити по декларативному принципу податкову.

Окрім цього, звільнено технічну допомогу Energy Community від ПДВ та мита ввезення обладнання для відновлення постачання енергії.