Презентовано нову модель організації Національної поліції України

Ці зміни продиктовані не лише новим адміністративно-територіальним устроєм держави, а й насамперед необхідністю створення єдиного безпекового простору, оперативного реагування на виклики та доступністю поліцейських послуг. Про це Голова Національної поліції повідомив сьогодні, 11 лютого, під час розширеного засідання колегії Міністерства внутрішніх справ України.

За словами Ігоря Клименка, перед запуском нової моделі організації роботи був проведений досконалий аналіз, вивчена оперативна обстановка та визначене навантаження на кожного працівника поліції, врахована чисельність і густота населення в тому чи іншому районі.

«В Україні успішно пройшла адміністративно-територіальна реформа: 490 районів ліквідовано, натомість створено 119 і 17 на тимчасово окупованих територіях. Тож спершу ми вирішили відштовхуватися саме від цих нововведень. Але ми не просто слідували новоутвореним районам, а провели детальний аналіз. У результаті у нас з’явилося 132 районні підрозділи поліції – управління та відділи. Щоби максимально охопити населення поліцейським захистом, у їх складі ми створили відділи, відділення та сектори поліцейської діяльності», — розповів Голова Національної поліції України.

У той же час він повідомив, що відділення поліції поділені на два типи: одні будуть мати у штаті слідчі підрозділи та карний розшук, а в інших залишиться лише дізнання та превентивні служби. Це пояснюється тим, що злочини невеликої тяжкості тепер є кримінальними проступками, які можуть розслідувати поліцейські офіцери громади, дільничні та працівники ювенальної превенції. Тож не всі невеликі підрозділи потребують у своїй структурі кримінальну поліцію та слідство. Бо населення на тій території обслуговування в принципі небагато і криміногенна ситуація спокійна.

Також Ігор Клименко пояснив, що сектори поліцейської діяльності — це невеликі підрозділи поліції, де буде працювати лише превенція – тобто групи реагування, які оперативно виїжджають на виклики по 102, а також дільничні офіцери поліції, які безпосередньо працюють із населенням.

При цьому він додав, що одна із основних ідей зміни моделі управління – це створення на базі кожного району єдиного безпекового простору. Якщо раніше всі територіальні підрозділи були окремими структурними одиницями і виконували завдання виключно на визначених окремих територіях управлінь, відділів чи відділень, то тепер основним залишився районний підрозділ, а всі інші структурні одиниці – в його підпорядкуванні. В розпорядженні керівника районного підрозділу – усі наряди поліції та групи реагування на території району, тож він самостійно може визначати їх дислокацію залежно від оперативної необхідності.

«Таке укрупнення підрозділів дасть змогу керівнику краще контролювати особовий склад. Це вплине і на рівень професійної підготовки працівників поліції. Ми удосконалили навчальні програми для поліцейських та посилили контроль за їх проведенням. Кожен працівник поліції має зрозуміти, що від його особистих досягнень залежить результат спільної роботи всієї структури та рівень довіри громадян», — акцентував Ігор Клименко.

Під час колегії глава Нацполіції наголосив, що скорочення кількості територіальних підрозділів поліції та особового складу не відбудеться. Натомість скорочено 1000 керівників, а їх посади передали у служби, які найчастіше комунікують із людьми. Він зазначив: нині в державі створено 26 обласних головних управлінь Нацполіції, 646 територіальних підрозділів і 500 поліцейських станцій.

«Поліцейські послуги стають доступнішими, збільшується поліцейська присутність. Поліцейська присутність – це про те, як швидко поліцейський прибуде на допомогу та як завдяки профілактиці зменшується кількість скоєних правопорушень. Змінивши підхід до організації діяльності поліції, ми скорегували поліцейську присутність там, де її практично не було. У той же час посилили кримінальний блок та слідство там, де фіксували перенавантаження. Тож нова модель роботи поліції введена, аби в будь-якому населеному пункті країни люди могли отримати однаково якісний поліцейський сервіс і почували себе в безпеці», – підсумував Ігор Клименко.

Довідково

Нині в державі вже працюють 450 поліцейських офіцерів громади. Вони обслуговують 275 об’єднаних територіальних громад, безпосередньо проживають на території обслуговування, добре знають мешканців та їх проблеми. І головне – можуть швидко прийти на допомогу. Загалом в Україні створено 1470 об’єднаних територіальних громад, тож наша амбітна мета забезпечити в кожній ОТГ щонайменше по одному поліцейському офіцеру громади.

Впродовж минулих двох років відкрито майже 500 поліцейських станцій, у яких розміщуються поліцейські офіцери громади та дільничні.

Управління комунікаці Національної поліції України