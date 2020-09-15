Взрыв в Чабанах: произошла разгерметизация газопровода, подачу газа перекрыли

В ночь на вторник возле поселка Чабаны Киевской области произошла разгерметизация магистрального газопровода, подачу газа к газопроводу было перекрыто. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

«15 сентября около 00:20 вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев-Запад Украины), который обслуживается Боярским производственным линейным управлением магистральных газопроводов. В 1:10 перекрыта подача газа к газопроводу. Жертв и пострадавших нет», — сообщили спасатели.

По данным ГСЧС, ночью к работам привлекалось 57 человек и 18 единиц техники, из них от ГСЧС — 21 человек по личному составу и 5 единиц техники.

По состоянию на 7:00 15 сентября по проведению работ привлечено 6 человек и 4 единицы техники Боярского производственного линейного управления магистральных газопроводов.

Напомним, накануне в Чабанах в Киевской области произошел взрыв.

Позже экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что в Киевской области жителям района, где произошел взрыв, советуют перекрыть подачу газа в свои дома на время ликвидации аварии, местные сообщили о взрыве на газопроводе.