На Вознесенщині правоохоронці встановлюють місцезнаходження неповнолітньої дівчини (фото)

23 серпня до Вознесенського районного управління звернулась вихователь спеціалізованої школи-інтернату в м. Вознесенську з повідомленням про те, що вихованка закладу Микитіна Дарʼя Олександрівна 2009 року народження близько 18:00 пішла з інтернату та до теперішнього часу не повернулася, про місце її знаходження нічого невідомо.

Прикмети: зріст 160 см, середньої статури, волосся русяве коротке.

Була одягнена у шорти темного кольору, футболку темного кольору.

Правоохоронці звертаються до небайдужих громадян, які можуть допомогти у встановлені місцеперебування дівчини або надати будь-яку іншу корисну інформацію, повідомити її до Вознесенського райуправління поліції, вул. Київська, 24 або за телефонами: (0231) 9-12-54, 0 (66) 912 50 27, 102.

ГУ Національної поліції в Миколаївській області