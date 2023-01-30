На Київщині «Skoda» насмерть збила чоловіка: поліція встановлює особу пішохода

У Бородянці Київської області автомобіль Skoda збив чоловіка, що перебігав дорогу у невстановленому місці. Наразі поліція Київщини встановлює особу пішохода.

27 січня, близько 19 години на спецлінію «102» надійшло повідомлення від очевидця про те, що поблизу залізничного вокзалу автомобіль збив людину. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Київської області.

Як попередньо встановили на місці правоохоронці, 35-річний місцевий житель на авто «Skoda» здійснив наїзд на пішохода, який перетинав неосвітлену вулицю за межами пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Поліцейські Київщини звертаються до громадян з проханням допомогти встановити особу потерпілого.

ПРИКМЕТИ ЗАГИБЛОГО: Чоловік, на вигляд – 50 років, худорлявої статури.

ОДЯГЕНИЙ: Коричневі брюки, синя куртка, гумові калоші чорного кольору.

“Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо даної особи, просимо одразу повідомляти на спецлінію “102” – звертаються до читачів правоохоронці.