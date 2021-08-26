Під Києвом водій помер за кермом автомобіля, його син госпіталізований

Біля Києва вранці 26 серпня сталася ДТП: на трасі Київ — Овруч за кермом помер водій. Сталося це в районі села Лютіж.

Некероване авто злетіло в кювет і в’їхало в дерево, повідомила поліція.

У машині, крім водія, знаходився ще й його семирічний син. Хлопчика госпіталізували в найближчу лікарню.

Обставини того, що сталося з 53-річним водієм повинна встановити експертиза. За попередніми даними, смерть настала через природні причини. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТИ»